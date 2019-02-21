Razer'ın mobil cihaz departmanını kapatacağı ve telefon üretmekten vazgeçeceği iddiaları ortalığı karıştırdı.

Ayrıca bu kapatılmaların ardından 30 kişinin işten çıkarılmasının da gündemde olduğu söylentilerinin üzerine Razer'dan önemli bir açıklama yapıldı.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Mobil bölümümüzde son günlerde bazı çalışanlarımız ile yollarımızı ayırıp, geri kalanları ise yeni projelere atadık. Razer Phone ile oluşturduğumuz mobil oyun ekonomistimizin vadettiği büyük imkanların farkındayız ve bu alanda hem donanımsal hem de yazılımsal yatırımlarımız devam edecektir.

Mobil alanda mevcut olarak üzerinde çalışmakta olduğumuz ve sizlere açıklamak için sabırsızlandığımız heyecan verici projelerimiz bulunmakta.

Öte yandan Razer Phone 2'nin satışına devam edilirken, yeni cihazımız için en son güncelleme ve gelecekte eklenmesi planlanan ekstra özellikleri de zamanı geldikçe sunmaya devam edeceğiz."