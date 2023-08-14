Real Madrid, Barcelona'yı geride bıraktı: İşte en çok üye olunan WhatsApp kanalları

Whatsapp, kademeli olarak erişime açtığı kanallar özelliğinde en çok üye olunan kanallar belli oldu.



Meta, geçtiğimiz haftalarda WhatsApp için Kanallar özelliğini duyurmuştu.



Bu özellik sayesinde kullanıcılar ilgi alanlarının olduğu kanallara üye olup gelişmelerden ve duyurulardan anlık olarak haberdar olabiliyor.



WhatsApp şimdilik Mısır, Şili, Malezya, Fas, Ukrayna, Kenya, Peru, Singapur ve Kolombiya dahil olmak üzere kanallar özelliğini 9 ülkede kullanıma sundu.

REAL MADRİD WHATSAPP'İ GERİDE BIRAKTI



WaBetaInfo'ya göre, Real Madrid 2.5 milyon takipçiyle zirvede yer alırken, onu 2.1 milyon abone ile WhatsApp'in kendisi takip etti.



WhatsApp kanallar özelliğini bu yıl herkesin kullanımına sunmayı planladığını söyledi.

