Real Madrid, Barcelona'yı geride bıraktı: İşte en çok üye olunan WhatsApp kanalları

Meta, geçtiğimiz haftalarda Instagram'da da kullanıma sunduğu kanallar özelliğini WhatsApp'ta 9 ülke için kullanıma sunmuştu. Kademeli olarak yakın zamanda herkesin erişimine açılacak bu özellikte en çok takip edilen kanallar belli oldu.

Real Madrid, Barcelona'yı geride bıraktı: İşte en çok üye olunan WhatsApp kanalları

, kademeli olarak erişime açtığı kanallar özelliğinde en çok üye olunan kanallar belli oldu.

Meta, geçtiğimiz haftalarda WhatsApp için Kanallar özelliğini duyurmuştu.

Bu özellik sayesinde kullanıcılar ilgi alanlarının olduğu kanallara üye olup gelişmelerden ve duyurulardan anlık olarak haberdar olabiliyor.

WhatsApp şimdilik Mısır, Şili, Malezya, Fas, Ukrayna, Kenya, Peru, Singapur ve Kolombiya dahil olmak üzere kanallar özelliğini 9 ülkede kullanıma sundu.

REAL MADRİD WHATSAPP'İ GERİDE BIRAKTI

WaBetaInfo'ya göre, Real Madrid 2.5 milyon takipçiyle zirvede yer alırken, onu 2.1 milyon abone ile WhatsApp'in kendisi takip etti.

WhatsApp kanallar özelliğini bu yıl herkesin kullanımına sunmayı planladığını söyledi.

Real Madrid, Barcelona'yı geride bıraktı: İşte en çok üye olunan WhatsApp kanalları - 1

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TEKNOLOJİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...