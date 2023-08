realme c55 şampiyon sahaya çıkıyor

Teknoloji dünyasının önde gelen akıllı telefon üreticilerinden realme, C serisinin son yıldızı C55 ile kullanıcılarının beklentilerini aşan bir deneyim sunuyor. realme C55, kalite ve performansıyla dikkat çekiyor ve geniş depolama alanı ile hızlı ve rahat bir kullanım sağlıyor.



realme C55, 256GB ROM geniş depolama alanıyla kullanıcılarına güçlü bir performans sunarken, yüksek depolama kapasitesi ile fotoğraf, video, uygulama ve oyunlarını kolayca saklamalarını sağlıyor. Bu geniş depolama alanı sayesinde 50.000'den fazla fotoğrafı ve binlerce şarkıyı depolama imkânı sunuyor.



TATİLİN YILDIZI: REALME C55, TATİL ANILARINI ÖLÜMSÜZLEŞTİRİYOR



Bulunduğu segmentteki en iyi kamera özelliklerine sahip olan telefon, doğanın her halini kusursuz bir şekilde fotoğraflayarak tatil anılarını yıllarca aynı canlılıkta koruyor. 64MP Yapay Zekâ destekli kamerasıyla mükemmel çekim deneyimi sunan C55, 8GB'ın yanında 8GB’a kadar Dinamik RAM ve 256GB ROM seçeneği ile depolama ihtiyaçlarını karşılıyor.



Tatil anlarında kullanıcılarına daima eşlik eden realme C55, MediaTek Helio G88 yonga seti ile üstün performans ve hızlı çoklu görev imkânı da sağlıyor. 0.7μm büyük piksel boyutu ve 1/2” optik formatı sayesinde fotoğraf ve video kalitesi önemli ölçüde artarken, tatil anılarını canlı ve net bir şekilde ölümsüzleştiriyor.



