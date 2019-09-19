Red Bull Amaphiko Connect, 24-25 Eylül tarihlerinde Şanlıurfa’nın gözdesi Göbeklitepe'de sosyal girişimcileri bir araya getirmeye hazırlanıyor.



Şanlıurfa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliği ve ntv.com.tr'nin desteğiyle gerçekleşecek buluşmaya toplumsal fayda yaratmak için harekete geçmiş sosyal girişimlerin başvuruları arasından seçilen 12 sosyal girişimci davet edildi.



İki günlük yoğun ve ilham verici eğitim programında katılımcıları deneyimsel atölye çalışmaları, sohbet oturumları ve sınırları aşan bir keşif yolculuğu bekliyor.

SIRA DIŞI DENEYİMDE NELER VAR?

Bu sıra dışı deneyim Göbeklitepe Amfi Tiyatro alanında bir bir tanışma çemberi atölyesi ile başlayacak. Ardından akademisyen ve sosyal girişimci Itır Erhart’ın “Ben Neyim?” başlığındaki konuşmasıyla “sosyal fayda yaratma misyonunun benden topluma yolculuğunu” incelenecek.



12 bin yıl öncesine tanık olmak için katılımcıları önce Göbeklitepe Deneyim Müzesi’nde kısa bir film gösterimi daha sonra ise Göbeklitepe Kazı Alanı keşfi bekliyor.



Bu keşifte katılımcılara Alman Arkeoloji Enstitüsü'nden Göbeklitepe Araştırma ve Kazı Koordinatörü Dr. Lee Clare liderlik edecek.



Kazı Alanı keşif gezisine Göbeklitepe'nin yerlisi ve kazı çalışmaları öncesi arazide çiftçi bir ailenin çocuğu olarak büyüyen Mahmut Yıldız da eşlik edecek.



Araştırmacı Yönetmen Ahmet Turgut Yazman ile birlikte "Sembollerin İzinde Göbeklitepe" başlığında tarihi bölge sıra dışı bakış açılarıyla yeniden incelenecek.



SOHBETİN YERİNİ MÜZİK ALACAK



Program SheSaid.So İstanbul Kurucu Ortağı Gülşah Görücü moderatörlüğünde; Kalben ve Güneş Özgeç'ten "Bağımsız Kadın" başlığında ilham verici bir sohbetle devam edecek ve bu akış gün batımına doğru yerini bir akustik müzik çemberine bırakacak.

ATÖLYE ÇALIŞMALARI



Programın ikinci günü 12 sosyal girişimcinin proje gelişimlerine odaklanan atölye çalışmalarıyla başlayacak.



Özyeğin Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Hackquarters Mentoru Meriç Bıçakçıoğlu “İş Modelin Çalışıyor Mu?” adındaki yoğun atölye çalışmasında sosyal girişimlerin iş modellerini oldukları noktada yeniden değerlendirmeleri ve çalışmayan parçaları nasıl dönüştürebilecekleri konusunda yol haritalarını paylaşacak.



Sosyal etki ölçümü, müşteri-yararlanıcı modeli, kullanıcı yolculuğu ve sosyal girişimler için yeniden yapılanma atölyede değinilecek konulardan bazıları.

MEDYANIN DÜNDEN BUGÜNE DEĞİŞİMİ



Ardından Doğuş Grubu Dijital Medya Grup Direktörü Can Birsay ve NTV Dijital İçerik Direktörü Levent Ertem ile medyanın dünden bugüne değişimi ele alınacak.



Gün Red Bull Amaphiko Connect katılımcılarına açıklanacak özel bir atölye çalışmasıyla tamamlanacak.

RED BULL AMAPHİKO



Red Bull Amaphiko, toplumsal sorunlara çözüm üretmek için harekete geçen sosyal girişimlere destek olan, sosyal girişimcilerin gelişimini ve etki alanını artırarak amaçlarına ulaşmalarını sağlayan uluslararası bir platform. Bu motivasyonla hareket eden oluşum, dünyanın dört bir yanından girişimlere e-platformunda yer vererek seslerini duyurmalarını sağlıyor ve düzenlediği buluşmalarla sosyal girişimcileri bir araya getiriyor.



Paylaşarak, öğrenerek ve ilham alarak fikirler bir adım öteye taşınıyor.

