NTV

Reddit, Bitcoin desteğini çekti

ntv.com.tr

Teknoloji

Kripto para dünyasının en büyük üyesi olan Bitcoin'e Reddit'ten de yasak geldi. Reddit, Bitcoin desteğini çekti.

İlişkili Haberler

Bitcoin ödeme aracı olarak  yer  aldığı  bir  platformdan daha kaldırıldı.  Reddit  Bitcoin  ödeme seçeneğini kaldırdığını duyurdu. 

Daha önce Reddit kullanıcıları premium üyelik satın almak için yapmaları gereken ödemeyi  Bitcoin ile de yapabiliyordu. Yeni karar ile platform Bitcoin'i kabul etmeyi durdurdu. 

GOOGLE YASAKLAMIŞTI 

Arama motoru Google geçtiğimiz haftalarda sanal para birimleri ile ilgili reklamları engelleyeceğini duyurmuş, Google'dan konu ile ilgili yapılan resmi açıklamanın ardından Bitcoin ve diğer pek çok altcoin'in değeri hatırı sayılır oranda düşüş yaşamıştı.   

Google kripto para yasağını Haziran ayında uygulamaya sokacak. Google daha önce, 2017 yılında reklam politikasına aykırı olan 3.2 milyar reklamı engellediğini duyurmuştu.   

ETİKETLER



NTV'DE ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin