Reddit, Bitcoin desteğini çekti

Bitcoin ödeme aracı olarak yer aldığı bir platformdan daha kaldırıldı. Reddit Bitcoin ödeme seçeneğini kaldırdığını duyurdu.



Daha önce Reddit kullanıcıları premium üyelik satın almak için yapmaları gereken ödemeyi Bitcoin ile de yapabiliyordu. Yeni karar ile platform Bitcoin'i kabul etmeyi durdurdu.

GOOGLE YASAKLAMIŞTI



Arama motoru Google geçtiğimiz haftalarda sanal para birimleri ile ilgili reklamları engelleyeceğini duyurmuş, Google'dan konu ile ilgili yapılan resmi açıklamanın ardından Bitcoin ve diğer pek çok altcoin'in değeri hatırı sayılır oranda düşüş yaşamıştı.



Google kripto para yasağını Haziran ayında uygulamaya sokacak. Google daha önce, 2017 yılında reklam politikasına aykırı olan 3.2 milyar reklamı engellediğini duyurmuştu.

