Reddit'ten yapay zeka şirketi Perplexity'ye içerik hırsızlığı davası

2000'li yıllardaki internet forumlarının yerini almasıyla bilinen sosyal medya platformu Reddit, yapay zeka şirketi Perplexity AI ile üç veri sağlayıcısına, platformundaki içerikleri yasa dışı yollarla topladıkları ve yapay zeka sistemlerini bu verilerle eğittikleri gerekçesiyle dava açtı.



Teknoloji portalı The Verge'ün haberine göre Reddit, dava dilekçesinde sanıkları “platformdaki telifli içeriklere yönelik veri koruma önlemlerini sanayi ölçeğinde yasa dışı biçimde delmekle” suçladı.



BANKA SOYGUNCULARINA BENZETTİLER



Şirket, Perplexity AI ile birlikte veri sağlayıcıları SerpApi, Oxylabs ve AWMProxy’yi de davada taraf olarak gösterdi. Reddit, bu firmaları “kasadaki parayı alamayacaklarını anlayınca para taşıyan zırhlı aracı soyan banka hırsızlarına” benzetti.



Dava dilekçesinde Perplexity’nin bu veri toplama şirketlerinden en az birinin müşterisi olduğu belirtildi.



Reddit, “Perplexity, ‘yanıt motorunu’ beslemek için ihtiyaç duyduğu Reddit verilerine ulaşmak adına her yolu deniyor ancak rakiplerinin aksine Reddit ile doğrudan bir anlaşma yapmayı reddediyor” ifadelerini kullandı.



GEÇEN YILKİ İHTARA RAĞMEN VERİ TOPLAMA ARTTI



Reddit, dava dilekçesinde, geçen yılın mayıs ayında Perplexity’ye platformdan veri toplamasını durdurması için ihtarname gönderdiğini belirtti.



Şirkete göre Perplexity, bu ihtara cevaben Reddit verilerini yapay zeka modellerini eğitmekte kullanmadığını ve sitenin robots.txt yönergelerine saygı göstereceğini taahhüt etti.



Bununla birlikte Reddit, bu tarihten sonra Perplexity’nin platformundaki Reddit kaynaklı alıntıların sayısının arttığını savundu.



Reddit’in iddiasına göre şirket, bu durumu test etmek amacıyla yalnızca Google’ın arama robotlarının erişebileceği bir paylaşım oluşturdu.



Kısa bir süre sonra Perplexity’nin sisteminde bu paylaşımın içeriği yeniden üretildi.



Reddit, “Perplexity’nin bu içeriğe erişmesinin tek yolu, Google arama sonuçlarını taramak ve elde ettiği veriyi doğrudan kendi yanıt motoruna entegre etmekti” değerlendirmesini yaptı.



YAPAY ZEKA EĞİTİMİ İÇİN DEĞERLİ BİR KAYNAK



Kullanıcıların paylaşımlarından oluşan devasa veri tabanı, Reddit’i yapay zeka sistemleri için önemli bir kaynak haline getiriyor.



Platform yönetimi, 2023 yılında veri erişim politikalarını yeniden düzenlemiş ve içeriklerinin ticari kullanımına karşı koruma amacıyla ücretli erişim modeli getirmişti.



Söz konusu karar, o dönemde büyük protestolara yol açmıştı.



Reddit, bu adımların ardından OpenAI ve Google ile veri lisanslama anlaşmaları imzaladı.



Aynı zamanda iirket, başka şirketlerle de benzer işbirlikleri için görüşmeler yürütüyor.



Öte yandan Reddit, bu yılın başlarında da Reddit verilerine izinsiz eriştiği gerekçesiyle yapay zeka şirketi Anthropic’e karşı benzer bir dava açmıştı.