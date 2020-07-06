Redmi Note 9 Pro'nun artıları ve eksileri neler? (Redmi Note 9 Pro inceleme)

İLKER KOÇAŞ / NTV.com.tr

Akıllı telefon pazarına Çin'den bir üye daha katıldı.



Çin merkezli teknoloji şirketi Xiaomi'nin alt markası olan Redmi'nin kısa bir süre önce duyurduğu akıllı telefonu, 5 bin 20 mAh bataryası ile dikkat çekiyor.



6,67 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan bir ekrana ev sahipliği yapan model 64 GB ya da 128 GB depolama seçeneği ile geliyor.



Qualcomm Snapdragon 720G işlemciden güç alan akıllı telefonda 6 GB RAM ve 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP şeklinde dörtlü kamera kurulumu bulunuyor. Cihazın ön tarafında ise 16 MP çözünürlüğe sahip bir selfie kamerası yer alıyor.



REDMİ NOTE 9 PRO'NUN ARTILARI



5 bin mAh'ın üzerinde değere sahip batarya ile gelen cihaz piyasadaki muadillerine kıyasla oldukça iyi bir kullanım süresine sahip.



Redmi Note 9 Pro'nun en dikkat çeken yanı ise kamerası. 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP şeklinde dörtlü kamera kurulumu ile gelen cihazın fotoğraf ve video performansı bir hayli iyi.



REDMİ NOTE 9 PRO'NUN EKSİLERİ



Her ne kadar 4 arka kamera ile gelse de Redmi Note 9 Pro'nun düşük ışık performansının sınıfı geçtiğini söylemek hayli güç.



Her ne kadar ön kamera 16 MP ve 1080p video kaydı yapabiliyor olsa da HDR özellikleri ana kameraya oranla biraz kısılmış durumda.



BİR BAKIŞTA REDMİ NOTE 9 PRO'NUN ÖZELLİKLERİ



Ekran Boyutu: 6.67 inç

Dahili Depolama: 64 veya 128 GB.

Bellek (RAM): 6 GB.

Batarya Kapasitesi: 5020 mAh.

Ekran çözünürlüğü: 1080x2400 (FHD+) Piksel.

Hat Sayısı: Çift Hat.

CPU Çekirdek: 8 çekirdek.

Ekran gövde oranı: %84.27

Hızlı Şarj: Var.

4.5G Desteği: Var.

CPU Frekansı: 2.3 GHz.