Redmi'nin çocuklara özel ilk akıllı saati tanıtıldı

TEKNİK ÖZELLİKLER VE TASARIM



Redmi Kids Smartwatch, 1.68 inç (4.2 cm) büyüklüğünde ve 360 x 390 çözünürlüğe sahip bir ekrana sahip. Bu ekran, çocukların kolayca içerikleri görebilmesi ve kullanabilmesi için optimize edilmiş. Ayrıca, 5 MP ön kamerası sayesinde video aramalar ve fotoğraf çekimi yapma kabiliyetine sahip.



Saat, 4G bağlantı desteği ile iletişimde yüksek hız sağlıyor. Çocukların konum takibi için dokuz katmanlı bir sistem sunuluyor. Bu sistem GPS, Beidou, Wi-Fi, A-GPS ve yapay zeka destekli algoritmalar gibi teknolojileri birleştiriyor. Ayrıca, saat son 90 günlük konum geçmişini saklayarak ebeveynlere çocuklarının hareketlerini daha net bir şekilde izleme imkanı sunuyor.

PİL ÖMRÜ VE SUYA DAYANIKLILIK



950 mAh kapasiteli bataryasıyla saat, üç güne kadar kullanım ömrü sunuyor. Bu, yoğun bir kullanımda bile ebeveynler için pil kaygısını azaltıyor. Ek olarak, 20 metreye kadar suya dayanıklı olan bu cihaz, çocukların oyun ve aktivitelerinde güvenle kullanılabiliyor.



EĞİTİM VE EĞLENCE İÇİN GELİŞTİRİLMİŞ ÖZELLİKLER

Redmi Kids Smartwatch, çocukların hem eğlenmesi hem de öğrenmesi için özel uygulamalarla donatılmış. Eğitim odaklı içeriklere ek olarak, saat bir “K12 egzersiz sistemi” sunarak çocukların fiziksel aktivitelerini teşvik ediyor. Ayrıca, sınıf modu sayesinde dikkat dağıtıcı unsurlar devre dışı bırakılabiliyor, bu da cihazın eğitim sırasında etkili bir şekilde kullanılmasını sağlıyor.



Saatin özelleştirilebilir arayüzleri, çocukların kendi tarzlarını yansıtmalarına olanak tanıyor. Ayrıca, iletişim için ebeveynlerin belirlediği güvenli numaralarla sınırlı bir rehber oluşturulabiliyor, bu da çocukların sadece güvenli bağlantılar kurmasını sağlıyor.



REDMİ KIDS SMARTWATCH FİYATI NE KADAR? TÜRKİYE'DE SATILACAK MI?



Redmi’nin çocuklara yönelik akıllı saati, Çin’de 69 dolardan satışa sunuldu. Cihazın küresel pazarda ne zaman satışa çıkacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı.