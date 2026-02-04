Rekabet Kurumu'ndan Google'a Android soruşturması
04.02.2026 11:26
Rekabet Kurulu, Google'ın Android işletim sistemiyle ilgili uygulamalarına yönelik yeni bir soruşturma başlattı.
Rekabet Kurulu piyasadaki rekabeti düzenli seviyede sağlayabilmek için yaptığı çalışmlar sonucunda teknoloji şirketi Google'a soruşturma açtı.
Android telefonun, işletim sisteminden uygulama marketindeki seçeneklere kadar pek çok detay, Rekabet Kurumu'nun yeni soruşturmasının kapsamına girdi. Soruşturma kapsamında Kurum, Google'ın telefon üreticileriyle yaptığı sözleşmelerin ve uygulama geliştiricilere getirdiği yeni kuralların, piyasadaki rekabeti engelleyip engellemediğini inceleyecek.
Aynı zamanda Google'ın 2018 yılında aldığı cezanın ardından sözleşmelerinin rekabete açılıp açılmadığı da kontrol edilecek.
Soruşturma sonucunda mobil ekosistemlerde değişim yaşanması ihtimali bulunuyor.