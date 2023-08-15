Reklam engelleyici kullananlara YouTube'dan kötü haber: Video izlemesi engellenecek

YouTube, reklam engelleyici kullanan platform kullanıcıları için anti reklam engelleyici bildirimlerini göndermeye başladı. Buna göre 30-60 saniye içerisinde bildirim alan kullanıcılardan bir tercih yapmaları istenecek. Ad-blocker'ı devre dışı bırakmayan kullanıcıların ise video izlemesi engellenecek.

Reklam engelleyici kullananlara YouTube'dan kötü haber: Video izlemesi engellenecek

YouTube, reklam engelleyici kullanan kullanıcılar için yeni bir anti reklam engelleyici bildirim ekranını test ediyor.

Ad-Blockers ile videoları reklamsız izleyen kullanıcılar, artık anti reklam engelleyici bir uyarı bildirimi alacak.

Bu uyarıda "Görünüşe göre reklam engelleyici kullanıyorsun. YouTube'da video izlemeye devam edebilmek için ad blocker özelliğini devre dışı bırakman gerekli" gibi ifadeler yer alıyor.

Ayrıca şirket bildirimin altında, "YouTube reklamlarına izin ver" ya da "YouTube Premium'u dene" gibi iki seçenek sunuyor.

Bildirim geldikten sonra 30 veya 60 saniye içerisinde kullanıcının bir tercih yapması isteniyor.

Tercih yapmayan ve reklam engelleyici kullanmaya devam eden kullanıcıların ise platform üzerinde video seyretmesi engellenecek.

Reklam engelleyici kullananlara YouTube'dan kötü haber: Video izlemesi engellenecek - 1

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