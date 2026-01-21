Reklam şirketleri harekete geçti. ChatGPT sohbetlerinde reklam yapacak

OpenAI, yüksek teknoloji geliştirme maliyetlerini karşılamak ve nakit ihtiyacı için yapay zeka destekli robotundan gelir elde etmeyi planlıyor. OpenAI yeni chatbot reklamlarını reklam veren şirketlere sunmaya başladı.

Yapay zeka devi reklam veren şirketlere direkt reklam verme imkanı tanımıyor ancak yapay zeka içerisinde kendi kendine hizmet veren reklam sistemini devreye sokuyor. Planlanan sistemde Chatgpt'ye tarif soran kullanıcı malzemeler hakkında reklamlarla karşılaşabilir.

OpenAI şirketinin attığı bu adımlar veri merkezlerine yaptığı yoğun yatırımlar ve merakla beklenen halka arz hazırlığı nedeniyle gelirlerini artırma konusunda karşılaştığı baskıyı gösteriyor.