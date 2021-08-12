Renk değiştiren bukalemun robot geliştirildi

Güney Kore'de robot bukalemun üretildi.



Doğadan ilham alınan robot, çevresini analiz edip hızlı bir şekilde ortama görsel olarak uyum sağlıyor.



Hareket ederken bir yandan da aynı gerçek bir bukalemun gibi renk değiştirebiliyor..



Güney koreli Bilim insanları nanoteknoloji ve ısıya duyarlı materyaller ile ürettikleri robotun benzerlerinden hayli farklı olduğuna vurgu yapıyor..



Robotu geliştiren araştırmacılardan Seung Hwan Ko, "Mevcut kamuflaj sistemlerinin çoğunda bir çeşit ekran kullanılıyor. Bunlar hem çok pahalı hem de esnek değillser. Ancak bizim geliştirdiğimiz sistem hem çok esnek, hem yumuşak hem de çok ucuza mal edilebiliyor" dedi.



Bilim insanları renk değiştirme teknolojisinin moda, otomotiv ve hatta askeri alanlarında büyük potansiyele sahip olduğu görüşünde.



Hwan Ko, "Gelecekte ortama göre renk değiştiren kamuflaj giysileri ya da görünmez keşif robotları üretebiliriz. Bir düğmeyle renk değiştiren giysiler ya da otomobiller üretmek de mümkün olabilir.



Araştırma Nature dergisinde yayınlandı.



Renk değiştirme özelliğine sahip ürünlerin önümüzdeki yıllarda piyasaya sürülebileceği ifade ediliyor.

