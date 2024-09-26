Retina taraması yapabilen yapay zeka, 12 milyon dolarlık fon topladı

Güney Kore merkezli Mediwhale, yapay zeka destekli retina tarama teknolojisi Reti-CVD'yi ABD onayına taşımak ve teknolojinin kullanımını kronik böbrek hastalığı tahminini de içerecek şekilde genişletmek için A2 Serisi finansman turunda 12 milyon dolar fon topladı.



Şirket, önümüzdeki yıl FDA'dan onayı almayı ve bu onayın ardından Reti-CVD'yi ABD'de kısa süre içinde piyasaya sürmeyi planlıyor.

Mediwhale halihazırda AB, Birleşik Krallık ve Güney Kore'de onaylara sahip.

Yatırımcılar arasında Kore Kalkınma Bankası (KDB), Woori Venture Partners, IMM Investment ve Mirae Asset Securities gibi çeşitli Güney Koreli ve ABD'li yatırımcılar yer alıyor.

YAPAY ZEKA NASIL TARAMA YAPIYOR?



Reti-CVD, kardiyovasküler hastalık (CVD) gelişme riskini tahmin etmek için kalp BT taraması gibi resmi risk değerlendirme araçlarına ek olarak kullanılmak üzere tasarlanmış radyasyon içermeyen bir tanı testidir.

Teknoloji, optometristler veya teknisyenler tarafından fundus kamera kullanılarak çekilen bir retina fotoğrafının değerlendirilmesiyle çalışır; bu görüntü daha sonra CVD riskini düşükten yükseğe doğru katmanlandırmak için AI destekli algoritmalar kullanılarak analiz edilir.

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE YAPAY ZEKANIN KÜRESEL GELİRİ 18,8 MİLYAR DOLARA ULAŞABİLİR

GlobalData analizine göre, tanısal görüntüleme pazarında yapay zeka kullanımı hızla artacak ve 2022'de 336 milyon dolar olan bu rakamın 2027'ye kadar 1,2 milyar doları aşacağı tahmin ediliyor.

GlobalData ayrıca, sağlık sektöründeki yapay zeka platformlarının küresel gelirinin 2027 yılına kadar tahmini 18,8 milyar dolara ulaşmasını bekliyor.

NVIDIA'DAN YAPAY ZEKAYI AMELİYATLARA DAHİL ETMEK İÇİN YATIRIM





NVIDIA, son aylarda ortaklıklar veya öz sermaye yatırımı yoluyla çeşitli sağlık şirketleri için yapay zeka çözümleri sağlayarak sektöre büyük yatırım yapan şirketlerden biri.

Teknoloji şirketi, üretken yapay zekayı ameliyatlara dahil etmek için Johnson & Johnson MedTech ile ortaklık kurdu.

GE HealthCare ayrıca NVIDIA ile işbirliği içinde geliştirilen SonoSAMTrack adlı ultrason görüntüleme yazılımını da piyasaya sürdü.

