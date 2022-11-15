Reuters: Rus yazılımı ABD ordusuna ve sağlık uygulamalarına girdi

Reuters'ın incelediği şirket belgeleri, Pushwoosh'un genel merkezinin Sibirya'nın Novosibirsk kasabasında olduğunu ortaya koydu.

Pushwoosh'un burada veri işleme şirketi olarak kayıtlı olduğu bilgisi paylaşıldı.

Rusya'da vergi ödemek üzere kayıtlı şirketin 40 civarında kişiyi istihdam ettiği ve geçen yıl 2,4 milyon dolarlık gelir elde ettiği aktarıldı.



ABD'nin önemli sağlık tehditleriyle mücadele eden kurumu Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), ajanstan edindiği bilgilerin ardından, güvenlik gerekçesiyle kamuya açık 7 uygulamasından Pushwoosh yazılımını kaldırdı.



ABD ORDUSU DA KULLANIYORDU



ABD ordusunun da mart ayında benzer nedenlerle Pushwoosh kodlarını barındıran bir uygulamayı kaldırdığı duyuruldu. Söz konusu uygulama, ülkenin ana muharebe üslerinden birinde askerler tarafından kullanılıyordu.



Reuters'ın haberine göre Pushwoosh, kendisini sosyal medyada ve belirli belgelerde ABD şirketi olarak sunmuştu.



Şirketin kurucusu Max Konev, eylül ayında Reuters'a gönderdiği e-posta'da, Rus kökenli olduğunu gizlemediğini; Rus hükümetiyle hiçbir bağlantısının bulunmadığını ve verileri ABD ile Almanya'da sakladığını söylemişti.