Ripple XRP davası ne zaman görülecek?

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Ripple arasındaki davada bugün telekonferans yapılacak.

SEC’nin daha önce kripto para borsalarına XRP’nin bir menkul kıymet olmadığını bildirdiğine dair belgelerle kanıtlar sunulabileceği düşünülüyor.



Konferans görüşmesinin bugün TSİ 21.00’de yapılması planlandı.

İLK DURUŞMA 22 ŞUBAT'TA GÖRÜLDÜ



ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) 1,3 milyar dolarlık kayıt dışı menkul kıymet satışı yapmakla suçladığı Ripple ve iki yöneticisine açtığı davanın ilk duruşması 22 Şubat 2021’de görülmüştü.

SEC'in, Ripple ve şirketin CEO’su Brad Garlinghouse ile kurucu ortak Chris Larsen’ı, XRP aracılığıyla 1,3 milyar dolarlık kayıt dışı menkul kıymet satışı yapmakla suçladığı davanın ilk duruşmasında karar çıkmadı.

Ripple’ın avukatı James K. Filan, Twitter üzerinden davayla ilgili olarak belirlenen yeni tarihleri duyurdu.

AÇILIŞ SAVUNMALARI 12 NİSAN'DA ALINACAK

Buna göre sanıkların açılış savunmaları 12 Nisan’da, SEC’in detaylı açıklaması ise 14 Mayıs’ta verilecek. Daha sonra savunmanın SEC’in sunduğu argümanlara yanıt vermesi için 4 Haziran’a kadar vakti olacak.

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından açılan davada Ripple eski CEO’su Chris Larsen ve şu anki CEO Brad Garlinghouse’u temsil eden James K. Filan SEC tarafından sunulan mektubu da gönderisinde paylaştı.

Mektupta davalıların davayı reddetme taleplerine ilişkin iddialarını sunmak için önerilen tarihler üzerinde anlaştıkları yer alıyor.

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