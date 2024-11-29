Roblox ve Discord açılacak mı? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama

Oyun platformu Roblox'a geçtiğimiz ağustos ayında çocuk istismarına yönelik içerikler barındırması nedeniyle erişim engeli getirilmişti. İletişim platformu Discord'a da çocuğun cinsel istismarı, şantaj ve müstehcenlik içeren çok sayıda içeriğin paylaşıldığının anlaşılması üzere Türkiye'de erişim engeli getirilmişti.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Habertürk'te katıldığı canlı yayında "Discord ve Roblox ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt verdi.

Uraloğlu, iki platformun da yeniden açılabilmesinin bazı şartlara bağlı olduğunu söyledi.

"ROBLOX VE DİSCORD'UN TÜRKİYE TEMSİLCİSİ YOK"



"Bizim kültürümüze, inancımıza uygun portalları destekleme konusunda gayretimiz var" diyen Uraloğlu, "Bakan Uraloğlu Roblox'la ilgili şunu söyleyeyim. 8 tane sosyal medya platformunun Türkiye'de temsilcisi var. Roblox ve Discord'un yok. Roblox'un 15 milyon abonesi var. Bizim istediğimiz içerikleri düzenlediği halde elbette tekrar açılması mümkün. Roblox'un kapatılma sürecinde birçok aile 'Bunlar da var mıydı onların içerisinde' diye çok ciddi dönüşler aldık. Çocukların elbette tepkisi var. Ancak ötesinde amaçlayan oyunun dışında birçok ailenin, çocuğun bile haberi yok." diye konuştu.

"KESİNLİKLE ÇOCUKLARIMIZI KORUMAK İSTİYORUZ"



"Bizim istediğimiz içerikleri çıkartırlarsa tekrar Roblox'u açmamız mümkün" diyen Uraloğlu, "Sosyal medya platformları veya internet mecrası yurt dışı kaynaklı olanlar diyor ki 'Amerika'da kurulan bir kuruluşumdur, sorumluluk oraya karşıdır, benim şu şu kurallarım var' diyor. İyi de bizim de kurallarımız var. Uymayanlara uyarıda bulunuruz, para cezası keseriz, bant koyarız ve en son kapatırız. 2025 yılı içerisinde bence bu kararları alırız. İlgili bakanlıklarla konuşuyoruz. En tıkandığımız nokta yasakçı kisveye bürünmeden bu işi yapabilmek. Kesinlikle çocuklarımızı korumak istiyoruz. Discord mahkeme kararına itiraz etti. Roblox bizle görüşüyor. İstediklerimizi söylüyoruz" ifadelerini kullandı.

