Roblox'a erişim engeli getirildi (Roblox yasaklandı mı? Roblox ne zaman açılacak?)

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından alınan karara göre, Roblox isimli oyuna Türkiye'de erişim yasağı getirildiği açıklandı.

Roblox'a erişim engeli getirildi (Roblox yasaklandı mı? Roblox ne zaman açılacak?)

BTK'nın resmi sitesinde yayınlanan karara göre, Roblox oyununa Türkiye üzerinden erişim engeli getirildi.

BTK'dan yapılan açıklamada, Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Roblox'un erişime engellendiği duyuruldu. 

ROBLOX NEDEN YASAKLANDI?

BTK tarafından alınan kararda Roblox erişim engeli için “roblox.com, 07/08/2024 tarihli ve 2024/5282 D. İş sayılı Adana 6.Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir.” ifadeleri kullanıldı.

Böylelikle Türkiye'de Watpadd ve Instagram'ın ardından Roblox'a da erişim engeli getirilmiş oldu. 

ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK?

Roblox'a 7 Ağustos tarihinde getirilen erişim yasağının ardından oyunseverler bu engelin ne zaman kalkacağını merak ediyor.

Roblox'a getirilen yasağın ne zaman kalkacağına dair bir bilgi henüz bulunmuyor.

Roblox'a erişim engeli getirildi (Roblox yasaklandı mı? Roblox ne zaman açılacak?) - 1

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