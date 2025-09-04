Roblox'a yaş doğrulama geliyor: Türkiye'de erişime açılacak mı?

Oyun platformu Roblox, çocukların güvenliğini artırmak amacıyla önemli bir adım atıyor. Şirket, 2025 yılı sonuna kadar tüm kullanıcıların metin ve sohbet özelliklerine erişmeden önce yaş doğrulamasından geçmesini zorunlu hale getirecek.

Yapılacak düzenlemelerle, 18 yaşından küçük olduğunu doğrulayan kullanıcıların, yalnızca gerçek hayatta tanıdıkları yetişkinlerle iletişim kurmasına izin verilecek. Böylece, platformda çocuklara yaklaşmaya çalışan kötü niyetli kişilerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

"YAŞ DOĞRULAMAYI ZORUNLU KILACAĞIZ"

Roblox’un baş güvenlik sorumlusu Matt Kaufman, “Yıl sonuna kadar tüm kullanıcıların bir yaş doğrulama sürecinden geçmesini zorunlu kılacağız. Ayrıca genç kullanıcıların gerçek hayatta tanımadıkları yetişkinlerle konuşmalarını sınırlayacağız” dedi.

Günde 110 milyondan fazla aktif kullanıcısı bulunan Roblox, çocuk güvenliği konusunda son dönemde yoğun eleştirilerle karşı karşıya kalmıştı. ABD Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi’ne geçen yıl 24 binden fazla şüpheli istismar şikayetinde bulunan şirket, güvenlik sistemlerini güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.

TÜRKİYE'DE ERİŞİM ENGELİ KALDIRILACAK MI?

Öte yandan, Roblox’un Türkiye’de erişime açılıp açılmayacağı belirsizliğini koruyor. 7 Ağustos 2024'ten bu yana erişim engeli bulunan platform için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yeniden açılmanın bazı şartlara bağlı olduğunu açıklamıştı. Resmi kurum veya kişilerden yapılacak açıklamalarla süreç netleşecek