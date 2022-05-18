RoboApe (RBA) ön satışta

Shiba Inu (SHIB) ve yatırımcıları, geçen yıl popüler meme tokenının yüzde 70.000.000 hızla fırladığı zaman kısa sürede ve az çabayla çok para kazandı.



SHIB Ordusu olarak adlandırılan Shiba Inu (SHIB) topluluğu, fiyat patlamasına büyük katkıda bulundu.



Shiba Inu (SHIB) ekibi, meme tokenının yok olmasını önlemek için çok çalışıyor. Bununla birlikte, çeşitli nedenlerle, Shiba Inu'yu (SHIB) mevcut fiyatından bir sentin çok daha üstüne taşımak zor olacak.



Bunun bir nedeni, şu anda yaklaşık 549 trilyon token olan dolaşımdaki arzından kaynaklanırken, bu durum Shiba Inu'nun (SHIB) piyasa değeri akıl almaz yüksekliklere fırlamadan 1 dolar değerine ulaşmasını neredeyse imkansız hale getiriyor.



Dikkat çeken en son meme token ise, piyasaya sürüldükten sonra beklenen patlamaya hazırlanmak için ön satışı devam eden RoboApe (RBA).



RoboApe (RBA), tokenin popülaritesini ve başarısını sağlamak için kapsamlı stratejiler sunmayı planlıyor. Dahası Shiba Inu (SHIB) geliştiricileri de yakın zamanda bu sorunu çözmek, yeni sorunları önlemek ve RoboApe (RBA) gibi daha gelişmiş meme tokenlarının taçlandırılması için yeni çözümler uyguluyor.



Bu çözüm önerileri Shiba Inu'nun (SHIB) ana sorununu çözebilir ve tokenı bir kez daha zirveye çıkarabilir mi?



Shiba Inu (SHIB) ve RoboApe (RBA) tokenlarına daha yakından bakalım.



YENİ YAKIM PORTALI



Shiba Inu (SHIB) yakım portalı, kullanıcıları SHIB jetonlarını düzenli olarak yaktıkları için ödüllendirmek amacıyla bu ay başlatıldı.



Yakılan miktara bağlı olarak Ryoshi tokenları ve pasif gelir elde edilebiliyor.



Tokenlar yakıldığında, dolaşımdan kalıcı olarak çıkarıldığı için arzı azaltıyorlar. Bu durum, özellikle de şimdiden yüz milyarlarca token yakıldığı için Shiba Inu (SHIB) için tartışmasız bir bonus oluyor.



Şimdi bunun Shiba Inu'ya (SHIB) nasıl fayda sağlayabileceğini düşünün.



Daha önce de belirtildiği gibi, şimdiki problem, önemli bir kazancın Shiba Inu'nun (SHIB) piyasa değerini çok yükseğe çıkarmasıdır.



Shiba Inu (SHIB) 1 dolar değerinde olması, piyasa değerinin de 549 trilyon dolar olması anlamına geliyor. Bu durumda da tokenın değeri sadece en büyük kripto para Bitcoin'den (BTC) değil, bütün kripto para pazarından da daha büyük hale gelmesi anlamı taşıyor.



ESAS ÇÖZÜM NEDİR?



Shiba Inu (SHIB)jetonlarının sayısı önemli ölçüde azalmalıdır. Bunu bir denkleme dönüştüreceksek, toplam jeton sayısını 1 trilyonun biraz altına düşürerek başlayacağız, örneğin 999 milyar gibi.



Bu durumda diyelim ki Shiba Inu (SHIB) 0.10 dolar gibi bir dönüm noktasına ulaştı. O zaman piyasa değeri 99 milyar dolar olacak ve Bitcoin (BTC) ve Ethereum'dan (ETH) sonra Shiba Inu (SHIB), en büyük üçüncü kripto para birimi olacak.



Ancak Shiba Inu'nun (SHIB) gerçek dünyada daha fazla fayda sağlayan diğer oyunculardan daha iyi performans göstermesi pek olası gözükmüyor.



Bu senaryonun olası olmamasının başka bir nedeni daha var: Dolaşımdaki arzın bugünün seviyesinden yüzde 99 düşüşle 999 milyara düşmesi gerekecek. Bu da çok sayıda mevcut tokenın silinmesine neden olacak. Sonuç olarak, mevcut Shiba Inu (SHIB) sahiplerinin çoğu tokenlarını yakmak zorunda kalacak ve gelecekteki fiyat artışlarından yararlanamayacak.



BU YATIRIMCILAR İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?



Evet, Shiba Inu’yu (SHIB) yakmak ve arzı azaltmak iyi bir fikir. Ancak ne yazık ki, bugünün arzı o kadar büyük ki, yakımlar bile sorunu ortadan kaldırmak için yetersiz kalıyor.



Shiba Inu (SHIB) riskli bir yatırım olmaya devam ediyor ve tek başına token yakmak şu anda daha yüksek bir değere giden yol gibi görünmüyor.



ROBOAPE'İN (RBA) EYLEM PLANI



Her şeyden önce, bu yeni isim bir anlam ifade etmiyor olabilir.



RoboApe (RBA), Ethereum (ETH) blok zincirinde çalışacak, topluluk odaklı bir meme token olacak.



RoboApe (RBA) benzersizdir çünkü yalnızca düşük bir işlem ücretine sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda RoboApe (RBA) ekibi ücretten çok cüzi miktarda kâr eder.



Tokenda işlem yapıldığında yansıma yoluyla, işlem ücretinin bir kısmı token sahiplerine yeniden dağıtılacak, yani RoboApe'ye (RBA) sahip olanlar herhangi bir işlem yapmak zorunda kalmadan pasif bir gelir akışı elde edecekler.



RoboApe (RBA) deflasyonist olacağından, işlem ücretinin bir kısmı yakılacak ve böylece dolaşımdan kalıcı olarak kaldırılacak.



Shiba Inu (SHIB) ile belirtildiği gibi, yakım, tokenın genel fiyatını yükseltmeye katkıda bulunuyor.



RoboApe (RBA), geliştiricilerin cüzdanını hariç tutarak, yatırımcılara, karar vermekten sorumlu olan ve süreçte topluluğu güçlendiren bir DAO oluşturma meşruiyeti konusunda da güvence veriyor.



SON DÜŞÜNCELER



Shiba Inu (SHIB) geçen yıl elde edilen kazanımların bir kısmını çoğaltmaya kendini adamış görünüyor.



Bununla birlikte, bahsettiğimiz gibi, elde ettikleri devasa büyüme, piyasa kapitalizasyonlarını artırma konusunda onları daha zor bir konuma sokuyor.



2022'nin Shiba Inu'sunu (SHIB) arayan yatırımcılar için RoboApe (RBA) ise iyi bir alternatif olabilir.



Ön satış aşamasında ses getirmesi, başarının güçlü bir göstergesi olurken ve gelişmiş özellikleri, onları devasa bir fiyat artışına hazır hale getiriyor. (İLANDIR)

RoboApe (RBA) ön satışına katılmak için:

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