Roboköpek ressam oldu: 40 bin dolarlık tablo satışı

Agniezska Pilat, Boston Dynamics tarafından geliştirilen yapay zeka destekli roboköpekleri sanat becerileriyle yeni nesil ressamlar olmaları için eğitti.

Böylelikle roboköpek, soyut sanat eserleri yaratabilen bir sanatçıya dönüştürüldü.

Roboköpeklerin, kendi başına karar vererek, renk, şekil ve boyut seçtiği ardından tabloları oluşturduğu belirtilirken, Pilat'ın 'ağızlarında' bir boya fırçası tutmayı ve boyayı soyut şekillere dönüştürerek büyük bir tuval üzerinde hareket ettirmeyi öğretmek için aylar harcadığı kaydedildi.

Polonyalı Pilat, kısa bir süre önce, insan eserlerine benzeyen 36 resimden oluşan 'Heterobota' başlıklı yeni bir sergi açtı.



AÇIK ARTIRMADA 40 BİN DOLARA SATILDI

Roboköpekler, Jean-Michel Basquiat ve Cy Twombly gibi sanatçılardan esinlenerek sanat eserleri yarattı ve bazı tablolar açık artırmada 40.000 dolara kadar satıldı.

Basia, Vanya ve Bunny adlı üç roboköpek geçtiğimiz ay Avustralya'nın Melbourne kentindeki Victoria Ulusal Galerisi'nde (NGV) dört aylık misafir sanatçı programına başladı ve sergi 7 Nisan'a kadar sürecek.

Ayrıca NGV'nin sergi alanında, roboköpeklere resim yaparken odanın neresinde olduklarını söyleyen QR kodlu küpler bulunuyor.

SPACEX TASARIM EKİBİYLE ORTAK ÇALIŞIYOR

Pilat, SpaceX için çalışan bir sanatçı ve şirketin uzay araştırmalarını teşvik etme misyonuna odaklanan resimler oluşturmak için endüstriyel tasarım ekibiyle birlikte çalışıyor.



SpaceX'in resmi bir misafir sanatçı programı yok, ancak Pilat 'teknolojiye bir ses vermek' için şirketle birlikte çalışmak istediğini söyledi.



ROBOTLARI ANLAMAK İÇİN YÜRÜYÜŞE ÇIKIYOR

Pilat roboköpeklerle her gün çalışmasına rağmen onları hala tam olarak anlayamadığını, bu nedenle roboköpeklerin kişiliklerini şekillendirmek için Boston Dynamics mühendisleriyle birlikte çalıştığını söyledi.



Pilat ve mühendisler birlikte robotları eğitmek için yapay zeka, yazılım ve makine öğrenimi kullanıyor ve hatta Basia'yı vekil evcil hayvan olarak kullanıyor ve sık sık New York'ta yürüyüşe çıkarıyorlar.