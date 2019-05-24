Boston Dynamics tarafından üretilen robotlar sıklıkla gündem oluyor.

Ancak bu sefer onlara İtalya’dan bir rakip çıktı.



2007 yılından beri Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) merkezinde görev alan bilim insanları tarafından geliştirilen HyQReal, yaptığı şov ile gündemde.



Doğal afetlerde kullanılmak üzere geliştirilen robot köpek 3 ton ağırlığındaki uçağı tek başına çekerek zorlu görevlere hazır olduğunu kanıtladı.



Şirketten yapılan açıklamada robotun insanları taşıyabileceği ve olası bir afet anında çevrede bulunan engellerin temizlenmesi için üretildiğini ifade etti.

Robot köpeğin 3 tonluk uçağı çektiği anlar şirketin YouTube hesabından paylaşıldı.