Robot köpek görenleri hayrete düşürdü

Eskişehir'de kent merkezinde sahibi tarafından dolaştırılan bir robot köpek vatandaşların ilgi odağı oldu.

Taşbaşı Kuyumcular Çarşısı'nın çevresinde bir robot dikkat çekti. Hayrete düşen bir vatandaş, o anları cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı.

Videoda, vatandaşın robotu sanki gerçek bir köpekmiş gibi sevdiği görüldü. Robot köpek ise ona pati uzatarak karşılık verdi. Ortaya çıkan renkli anlar, görenleri gülümsetti.

