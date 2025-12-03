Robot köpek ormanlarda görevde gerisini kurtlar düşünsün

Ormancılığın daha sürdürülebilir ve güvenli hale getirmek amacıyla yapılan çalışmalardan biri olan robot köpek, yeni teknolojileri bünyesinde barındırmasıyla araştırmacılara büyük bir veri kaynağı oluyor.

Robot köpek ormanlara yapılması gereken müdahalelerin detayları hakkında bilgi verebiliyor. Ormanı tehlikeli hava olaylarından korumak için hangi ağaçların kesilmesi gerektiğini de haritalayabiliyor.

Oxford Üniversitesi'nde robotik bilimi profesörü ve robot köpek projesinin araştırmacısı olan Maurice Fallon, Reuters'a yaptığı açıklamada "Boylamsal ölçümlerle... ağaçlar büyüdükçe, büyüme hızını ölçebilirsiniz. Büyüme hızıyla, bir ormanın nerede zorlandığını veya hangi ağaçların ölmekte olduğunu tespit edebilirsiniz," dedi.

Robot köpek teknolojisi şimdiye kadar Finlandiya, İsviçre ve Birleşik Krallık'taki Forest of Dean'de test edildi. Araştırmacılar, aynı yerleri yeniden haritalamak ve değişiklikleri tespit etmek için birçok kez sahaya çıktı.

Fallon, önlerindeki en büyük zorluğun ormancılık sektörüne bu teknolojiyi kabul ettirmek olduğundan bahsetti.