Boğaziçi Üniversitesi Dijital Dönüşüm ve Endüstri 4.0 Platformu’nun düzenlediği Robotik konulu toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Boğaziçi Üniversitesi Dijital Dönüşüm ve Endüstri 4.0 Platformu’nun Başkan Yardımcısı Sertaç Yerlikaya Boğaziçi Üniversitesi’nin endüstri ile ilişkileri bağlamında özellikle KOBİ’lerin dijital dönüşümüne yönelik sağladığı katkılardan ve projelerden söz etti. Yerlikaya, Dudullu Organize Sanayi Bölgesi’nde hizmete girecek olan Boğaziçi Üniversitesi’nin yeni teknoparkı BUDOTEK bünyesinde Dijital Dönüşüm ve Endüstri 4.0 Platformu olarak yer alacaklarını, BUDOTEK’e katılan KOBİ’lere yönelik dijital dönüşüm yol haritası hazırladıklarını ve pilot çalışmalara dört şirket ile başladıklarını ekledi.



Boğaziçi Üniversitesi Dijital Dönüşüm ve Endüstri 4.0 Platformu olarak İstanbul Sanayi Odası ve TÜRKKONFED gibi kurumlarla da bu çerçevede iş birliklerinin hayata geçirildiğini vurgulayan Yerlikaya, Boğaziçi Üniversitesi ve Sanayi Bakanlığı iş birliğiyle Dijital Dönüşüm Eğitimleri’nin 9 Mart itibariyle BÜYEM çatısı altında başladığını da ifade etti.



DÜNYA ROBOT NÜFUSU HIZLA ARTIYOR



Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği öğretim üyesi Prof.Dr.Işıl Bozma ise toplantıda "Dünyada ve Türkiye'de Robotik Alanında Yapılan Çalışmalarda Son Durum" üzerine katılımcılara bilgi verdi.



2015 yılı itibariyle dünya robot nüfusunun 1.5 milyon olduğunu, 2019’da bu rakamın yüzde 12 artarak 2,5 milyona ulaştığını belirterek bu alanda başı Asya ülkelerinin çektiğini kaydetti. Robotik alanda gelişmişliğin önemli göstergelerinden birinin ‘’10 bin kişiye düşen robot sayısı’’ olduğu bilgisini veren Bozma, Türkiye’de bu rakamın 18 olduğunu, Asya genelinde ise 550 olduğunu belirtti. Türkiye’de toplam 8 bin robotun endüstriyel alanda kullanıldığını aktaran Prof. Bozma önümüzdeki 10-15 yıl içinde robotların üretimden ev hayatına, tarımdan güvenliğe hayatımızın bir parçası olacağını ekledi. Bozma, insanla birlikte etkileşime giren ve insana yardımcı olan robotların hayatımızda daha fazla olacağına dikkat çekti.



Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Evren Samur ise "Güncel Yumuşak Robot Uygulamaları" başlığı altında günümüzde silikon, plastik, kumaş, lastik gibi malzemelerin kullanıldığı yumuşak robotların daha fazla kullanılmaya başlandığını belirtti. Endüstriyel robotların çok ağır ve sınırlı kullanım alanına sahip olduğunu vurgulayan Samur son yıllarda malzeme alanındaki gelişmelere bağlı olarak sağlık, arama kurtarma gibi alanlarda yumuşak robotların yaygınlaştığını ekledi. Samur ayrıca H2020 projesi kapsamında gıda endüstrisinde kullanılacak bir yumuşak robot projesi üzerine çalışmalarını sürdürdüklerini aktardı.



Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğretim üyesi Emre Uğur ise "Esnek Üretim ve Akıllı Manüplasyon Robotları" başlıklı sunumunda robotların artık belli işlerde ve alanlarda insanlarla birlikte çalışabilecek biçimde tasarlandığını belirtti. Uğur, yarattığı etkileri hayal ederek hareketlerini anlamlandıran robotlar üzerine sürdürdükleri Imagine projesi başta olmak üzere üniversite bünyesinde yaptıkları çalışmalardan örnekler verdi.Toplantının ‘’Robotik ürünler’’ başlığında ise Tolga Cankurt (HKTM), Dr. Ali Ufuk Peker (Adastec) ve Sinan Kuşdoğan (SK Robotik) endüstri tarafındaki uygulamaları ele aldılar.