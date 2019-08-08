Bilim kurgu filmleri gündelik hayatlarımızın gerçeği olmaya bir adım daha yaklaştı. Çin, robot trafik polislerini hizmete sundu.
Dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin'in Handan şehrinde trafik denetimi kentin belirli bölgelerinde robot polislere emanet.
Ülkenin kuzeyindeki Hebei bölgesinde bulunan kentte göreve başlayan robot polisler yüz tanıma teknolojisine de sahip.
Ulusal Gözetim Merkezi ile entegrasyonu bulunan robot polisler şu an için devriye görevlerini yerine getiriyor.
Kendi navigasyon sistemi bulunan robot polisler bu sayede insan yardımına oldukça az ihtiyaç duyarak görevlerini yerine getirebiliyor.
Çin ülke içerisinde robot polis kullanımına 2016 yılında start vermişti.