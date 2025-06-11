"Robotaxi" ifşa oldu: Tesla'nın sürücüsüz taksi deneyimi

Elon Musk’ın CEO’su olduğu elektrikli otomobil şirketi Tesla’nın merakla beklenen ve “robotaxi” diye bilinen sürücüsüz araçlarının geçici lansman tarihi 22 Haziran olarak duyuruldu.



ABD’nin Teksas eyaletindeki Austin kentinde yola çıkacak olan robotaxi, Google’ın ana şirketi Alphabet'in halihazırda aynı bölgede sürüşte olan Waymo otomobillerine rakip olacak.



Bizzat Musk’ın yaptığı açıklamaya göre Tesla robotaxileri, 22 Haziran itibarıyla sınırlı sayıda araçla ön deneme için yola çıkıyor.



YOLDA GÖRÜNTÜLENDİ

Şimdiden Austin’de bir robotaxi test sürüşündeyken görüntülendi. ABD’li bir vatandaşın çektiği görüntüleri X hesabından paylaşan teknoloji yazarı Sawyer Meritt, “Sürücü koltuğunda hiç kimse yok. İlk Tesla Model Y robotaxi, Austin’deki kamu yollarında test edilirken görüldü!” diye yazdı.



Videodaki otonom aracın tasarımının siyah bir Model Y ile aynı olduğu ama yan tarafında “Robotaxi” yazdığı görülüyor.



Meritt’in gönderisini alıntılayan Musk, “Güzel biçimde sade bir tasarım” ifadelerini kullandı.

“KESİN TARİH DEĞİL”

Musk, salı akşamı X'teki bir kullanıcıya yanıt olarak, robotaxi’nin “geçici lansman kapsamında 22 Haziran’da” yolculuk hizmeti sunmaya başlayacağını belirtti. Ancak bunun kesin bir tarih olmadığını da ekledi.



"Güvenlik konusunda aşırı paranoyak davranıyoruz, bu yüzden tarih değişebilir. Fabrika hattının sonundan müşterinin evine kadar kendi kendine giden ilk Tesla 28 Haziran'da."



Musk daha önce ilk lansmanın 10 ila 20 sürücüsüz Model Y aracını içereceğini ve Austin'in sınırlı alanlarında deneneceğini söylemişti.