Robotik temizlik artık daha akıllı

Temizliğinizi özelleştirin



Dreamebot D10s Pro’yu daha verimli kullanmanız için geliştirilen özel Dreamehome uygulamasındaki ayrıntılı harita ve sezgisel özelliklerle günlük temizliğinize kolayca ince ayar yapın. Çok katlı evler için birden fazla harita oluşturabilir, temizlik modlarını kişiselleştirebilir, girilmeyecek bölgeleri işaretleyebilir, temizlik programları ve rutinleri oluşturabilirsiniz. Tüm bunları ise istediğiniz zaman istediğiniz yerden sadece telefonunuzla gerçekleştirebilirsiniz.

Robotunuza sesle komut edin



Dreamebot D10s Pro’nun sunduğu özelliklerden birisi ise Siri, Alexa ve Google Asistant gibi akıllı ev sistemlerine kolayca entegre edilebilmesi. Robotunuzun akıllı evinize sorunsuz bir şekilde entegre olmasını sağlayarak, sesli komutlarla temizlik görevlerini başlatabilirsiniz.



DreameBot D10s Pro Teknik Özellikler



Emiş gücü 5.000 Pa



Çalışma süresi 280 dakika (Sessiz modda süpürme ve paspas)



Batarya Kapasitesi 5,200 mAh



Toz Haznesi 570L



Su tankı kapasitesi 235 mL Ses Düzeyi 60 dB Ağırlık 3.6 kg.