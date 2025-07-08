Robotlar artık hissedebiliyor: Yeni nesil deri geliştirildi

Bilim insanları, robotlara fiziksel teması hissedebilme yeteneği kazandıran yeni bir tür robotik deri geliştirdi.

Bu madde, baskıyı, sıcaklık değişimlerini ve hatta derin kesikler gibi hasarları algılayabiliyor. Bu yeni gelişmeler, daha duyarlı ve hassas makinelere kapı açıyor. Science Robotics dergisinde yayımlanan çalışmaya göre yumuşak, jöle benzeri deri, elektriği iletebilen bir jelden yapıldı.

Bu deri, farklı şekillerde kalıplanarak çeşitli yüzeyler için uygun hale getirilebilir. Özel elektrotlarla eşleştirildiğinde, cilt 860 binden fazla küçük yoldan gelen sinyalleri alır. Her yol, dürtme, bastırma veya ısıtma gibi farklı dokunma türlerine yanıt verir.

ARABALARDA DA FAYDALI OLABİLİR

Araştırmacılara göre bu buluş, dokunma duyusunun önemli olduğu insansı robotlar ve yapay uzuvlarda gelecekteki gelişmeleri destekleyebilir.

Bu malzeme ayrıca arabalarda ya da makinelerin hassas nesneleri tutması gereken acil durumlarda da faydalı olabilir.

ETKİLEŞİME GİREBİLEN MAKİNELERİN PEŞİNDELER

Dokunma duyusu artık robotikte ileriye doğru atılmış büyük bir adım olarak kabul ediliyor. Bilim insanları, insanların dokunma yoluyla tepki vermesine benzer şekillerde dünyayla etkileşime girebilen makineler üretmek için çalışıyorlar.

Geleneksel elektronik kaplamalar tipik olarak her bir duyu türü için ayrı sensörler kullanır: biri ısı için, diğeri basınç için. Ancak bu çoklu sensörler genellikle birbirleriyle etkileşime girer. Ayrıca, bunları tutmak için kullanılan silikon veya kauçuk gibi malzemeler yırtılmaya eğilimlidir.

ÜRETİMİ DAHA UCUZ

Yeni malzeme daha basit bir çözüm sunuyor. Birden fazla girdi türünü algılayabilen tek bir sensör türü kullanıyor.

Sinyalleri ayırmak ve kesin nedenlerini belirlemek zor olsa da araştırmacılar tasarımın yapımının daha kolay, önceki versiyonlardan daha güçlü ve üretiminin daha ucuz olduğunu söylüyor. Bu avantajlar, deriyi büyük ölçekli kullanım için uygun hale getirebilir.