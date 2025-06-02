Robotlar daha da insanlaşıyor: Kalp atışı, korku hissi ve iyileşebilen derileri olacak

19 yaşındaki genç teknoloji girişimcisi Teddy Warner, robotlara sanal kalp atışı, vücut ısısı, terleme ve anksiyete ile korku gibi hisler ekleme amacıyla Intempus adlı bir şirket kurdu.



Şirket korku ve kaygı gibi yoğun duygu durumlarında hissedilen rahatsız edici hislerin dijital versiyonlarını yapay zekaya yüklüyor.



Ayrı bir gelişmede ise Nebraska-Lincoln Üniversitesi’nden mühendislik ekibi, robotlar için tıpkı insanda olduğu gibi kendi kendini iyileştirebilen deri tasarladı.



Boks yapan veya koşu yarışlarına katılan insansı robotlar manşetlerde yer alırken, bu son gelişmeler de yapay zekanın “ete kemiğe büründüğü” düşüncesini güçlendirdi.



“ROBOTLAR BİZİM GİBİ HİSSETMELİ”



Intempus’un kurucusu 19 yaşındaki Warner, ünlü teknoloji yatırımcısı Peter Thiel'in her yıl girişimcilik hayallerini finanse etmek için birkaç gence verdiği Thiel Bursu'nu kazanarak projesine başladı. Sektördeki birçok ünlü milyarderin Thiel’in desteğiyle girişimciliğe başladığı biliniyor. Bunlar arasında OpenAI CEO’su Sam Altman ve Tesla CEO’su Elon Musk da var.



Warner bu bursu kazandıktan sonra şirketini finanse etmek için 7 ortak bulmayı da başardı.



19 yaşındaki genç girişimci tüm bunları “robotların bizim gibi hissedebilmesi” için yapıyor. TechCrunch’a verdiği röportajda Warner, "Robotlar şu anda A'dan C'ye, yani gözlemden eyleme geçiyorlar, oysa insanlar ve tüm canlılar, fizyolojik durum dediğimiz bu ara B adımına sahipler" dedi.



"Robotların fizyolojik durumu yok. Eğlenmiyorlar, stres yaşamıyorlar. Robotların dünyamızı anlayabilmeleri için içimizde doğuştan var olan şekilde, daha az ürkütücü, daha öngörülebilir bir şekilde iletişim kurabilmeleri gerekiyor. Onlara bu B adımını vermeliyiz.”



KENDİNİ İYİLEŞTİREN YAPAY KAS



ABD’deki Nebraska-Lincoln Üniversitesi’nden mühendislik profesörü Eric Markvicka ve ekibi ise, insansı robotlara tıpkı canlılarda olduğu gibi kendini iyileştirme mekanizmalarına sahip deri ve kas dokusu kazandırmak üzere yola çıktı.



Ekibin tasarladığı yapay kas, çok katmanlı bir mimariye sahip. Sistemin hasarı belirleyip yerini tespit etmesini ve ardından kendi kendini onarma mekanizmasını başlatmasını sağlayan, dışarıdan bir müdahaleye gerek kalmadan, akıllı, kendi kendini iyileştiren bir çalışma biçimi var.



Üç katmandan oluşan bu akıllı kas dokusu, silikon, sıvı metal ve termoplastik elastomer gibi malzemelerden yapıldı.



Markvicka, yaptığı açıklamada, "İnsan vücudu ve hayvanlar muhteşemdir. Kesilebilir, morarabilir ve oldukça ciddi yaralanmalar yaşayabiliriz. Ve çoğu durumda, bandajların ve ilaçların çok sınırlı dış uygulamalarıyla, birçok şeyi kendi kendimize iyileştirebiliyoruz" dedi.



"Bunu sentetik sistemlerde tekrarlayabilirsek, bu alanı ve makinelere dair düşünce şeklimizi gerçekten değiştirir."



