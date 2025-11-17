Robotlar dünyayı araştıracak: Jeff Bezos'un yeni projesi Prometheus nedir?

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, Amazon sonrası ilk kez yeni bir şirkette üst düzey yöneticilik rolü üstleniyor.

New York Times’ın haberine göre, Bezos'un eş CEO'su olduğu Project Prometheus, daha kurulurken 6,2 milyar dolarlık dev bir yatırım aldı ve bu miktar onu dünyanın en fazla fonlanan erken aşama start-uplarından biri haline getirdi.

SEKTÖRE İDDİALI GİRİŞ

Project Prometheus, Google, Meta, Microsoft, OpenAI ve Anthropic gibi devlerin rekabet ettiği yapay zeka ekosistemine iddialı bir şekilde giriyor.

Girişimin hedefi, klasik metin tabanlı modellerden farklı olarak bilimsel, mühendislik ve endüstriyel üretim alanlarında kullanılacak yapay zeka sistemleri geliştirmek. Bu kapsamda şirketin odaklandığı alanlar arasında uzay teknolojileri, üretim ve otomotiv mühendisliği, gelişmiş bilgisayar donanımları ve robotik ve fiziksel deneylerle öğrenen yapay zeka modelleri bulunuyor.

Yer ve kuruluş tarihi henüz bilinmeyen şirket, yaklaşık 100 kişilik üst düzey araştırmacı ekibini OpenAI, Google DeepMind ve Meta gibi sektörün en yetenekli uzmanlarından toplamış durumda.

DOĞRUDAN OPERASYONEL SORUMLULUK

Bezos, Amazon’dan 2021’de ayrıldığından bu yana yeni bir şirkette üst yönetici pozisyonu almamıştı. Blue Origin’deki roldeyse yalnızca “kurucu” unvanına sahipti. Bu nedenle Project Prometheus’taki eş CEO pozisyonu, onun doğrudan operasyonel sorumluluk aldığı ilk girişim olarak öne çıkıyor.

Bezos, şirketi Google’ın X laboratuvarında Sergey Brin ile çalışmış fizikçi ve kimyager Vik Bajaj ile birlikte yönetecek. Bajaj, Alphabet’in sağlık bilimi şirketi Verily ve Foresite Labs gibi yapay zeka ve veri bilimi odaklı girişimlerde üst düzey roller üstlenmiş deneyimli bir isim.

YENİ NESİL YAPAY ZEKA

Project Prometheus, yapay zekaya fiziksel dünyayı anlamayı öğretmeye odaklanan yeni bir akımın parçası.

Meta, OpenAI ve DeepMind’dan ayrılan araştırmacıların kurduğu Periodic Labs gibi şirketler de robotların kendi kendine deney yaparak veri üretmesini sağlayan yöntemler üzerinde çalışıyor. Prometheus’un da benzer şekilde deneysel geri bildirimle öğrenen modeller geliştirmesi bekleniyor.

Bu yaklaşım, yalnızca dijital metinle eğitilen klasik büyük dil modellerinden çok daha gelişmiş, mühendislik ve bilimsel keşif süreçlerini hızlandırabilecek yapay zeka sistemlerinin önünü açabilir.

DEV FON GÜCÜ

Günümüzde fiziksel dünya modellemesi ve gelişmiş yapay zeka altyapısı oluşturmak milyarlarca dolarlık sermaye gerektiriyor. 6,2 milyar dolarlık yatırımla Prometheus şimdiden rakiplerinden ayrılmış durumda.

Eğer girişim beklendiği gibi ilerlerse, uzay teknolojilerinden yeni nesil malzeme bilimine kadar birçok alanda çığır açabilir.