Robotlar meslekleri elimizden mi alıyor? İnsansı robotlar artık havacılık sektöründe

İnsansı robotlar gündelik hayata entegre olmaya devam ediyor. Robotlar istihdam oranını azaltır korkusu tüm dünyayı sarmışken insansı robotlar yeni bir sektöre daha adım atıyor.

Bloomberg'de yer alan habere göre Çin merkezli insansı robot üreticisi UBTech Robotics şirketi ünlü havacılık şirketi Airbus SE'den sipariş aldı. Bu durum insansı robotların küresel piyasalarda üretim alanında kullanılmasına yönelik beklentileri arttırdı.

Yapılan açıklamada Airbus şirketi insansı robotları uçak fabrikalarında kullanmayı planlıyor ancak detaylar hakkında bilgi paylaşılmadı.

Bu trend, yatırımcılar için oldukça ilgi çekici bir konu haline geldi ve Çin İnsansı Robot Endeksi son iki yılda ikiye katlandı.

ÇİN ROBOT PİYASASINA HAKİM

Araştırma şirketi Omdia'nın raporuna göre, geçen yıl dünya genelinde sevk edilen yaklaşık 13.000 insansı robotun büyük çoğunluğu Çin'den geldi.

Robotik makineler uzun zamandır üretimde kullanılsa da, Çinli şirketler kutu taşıma, malzeme ayıklama ve güvenlik denetimleri gibi fabrika işlerinde insansı robotların kullanımını teşvik ediyor. Bu tür uygulamalarda robotların gerçek etkinliği ile ilgili araştırmalar ve denemeler sürüyor.