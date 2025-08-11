Robotlar ve canlılar arasında savaş başladı: Robot yengeç parçalara ayrıldı

İngiltere Exeter Üniversitesi’nden hayvan davranışları araştırmacılarının Portekiz’de gerçekleştirdiği sıra dışı bir deney, bilim insanlarını beklenmedik bir sonuçla karşı karşıya bıraktı.

Araştırma ekibi, çiftleşme döneminde yengeçlerin davranışlarını incelemek için “Wavy Dave” adını verdikleri, 3D yazıcıyla üretilmiş, Bluetooth kontrollü bir robot yengeci çamur düzlüklerine yerleştirdi.

Sonunda Wavy Dave, büyük pençesiyle tanınan erkek fiddler yengeçlerinin saldırısına uğrayarak parçalarına ayrıldı.

DİŞİLER FARK ETTİ, ERKEKLER SALDIRDI

Fiddler yengeçlerinin erkekleri, dişilerin ilgisini çekmek için büyük pençelerini sallar ve bu pençelerin büyüklüğü ile sallama hızları çiftleşme şanslarını artırır.

Başlangıçta erkek yengeçler, Wavy Dave’e yaklaşmadı. Muhtemelen robotun pençesi onlarınkinden büyük olduğu için hem dişiler için daha çekici hem de potansiyel bir tehdit olarak görüldü.

Ancak zamanla dişi yengeçler robotun “tuhaf” olduğunu fark etti ve erkekler de ona meydan okumaya başladı.

Deney, çarpıcı bir şekilde sona erdi. Bir erkek yengeç, Wavy Dave’in pençesini kopardı ve robot kullanılamaz hale geldi. Araştırma ekibi, o denemeyi yarıda bırakmak zorunda kaldı.

REKABET DEĞİŞTİRİYOR

Çalışmanın başyazarı Joe Wilde, “Rakipleriniz fiyatları düşürürse iş stratejinizi değiştirmeniz gerekir. Aynı şekilde erkek yengeçler de rakipleri karşısında çiftleşme sinyallerini değiştiriyor” dedi.

Araştırma, erkek yengeçlerin çiftleşme davranışlarını dinamik bir şekilde ayarladığını, rekabetin yoğun olduğu dönemlerde daha çok çaba gösterdiğini ortaya koydu.

Ancak bu deneyde tek kaybeden, parçalanan robot Wavy Dave oldu.