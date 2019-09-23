SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan, “Nasıl uçakları tek bir göstergeye bakarak yönetemezseniz, şirketleri de tek bir departmanın sağladığı verilerle yönetemezsiniz. Çalışanlarınız ve müşterileriniz için, marka ve ürünleriniz açısından doğru bir deneyim yaratmak için, deneyim verilerini operasyonel verilerle birleştirmelisiniz” dedi. Candan sözlerine şöyle devam etti: “Bütün üst yöneticilere her yıl ‘Şirketinizin ürettiği ürün veya hizmetiniz benzersiz bir deneyim sağlıyor mu?’ diye sorduğumuzda %80’inden evet cevabı alıyoruz. Kullanıcıların ise yalnızca %8’i olumlu yanıt veriyor. Bu fark maliyetler, gelirler ve satışlar gibi operasyonel veriler ile kişilerin duygu ve düşüncelerini anlamamızı sağlayan deneyim verilerinin birbirinden beslenmemesinden kaynaklanıyor. Bu da deneyimle bizim pozisyonladığımız algı arasındaki farkı ortaya çıkarıyor. Deneyim Yönetimi çözümleriyle arka ofiste ve ön ofiste olan çözümleri birleştirip, bir dijital dönüşüm platformu üzerinden birbirleriyle konuşur hale getirmek bugünün mega problemine çözüm olacaktır.”



“5. SANAYİ DEVRİMİ GELİYOR”



“Tüm dünyada inanılmaz bir dönüşüm var. Neredeyse 30 yıldır bunu konuşuyoruz. 5. sanayi devriminin tanımı şekillenmeye başladı. Artık robotlarla insanların bir arada nasıl yaşayacağını konuşmaya başlayacağız” diyen Uipath Avrupa Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen, dönüşümü tetikleyen 6 önemli teknolojik gelişmeden bahsetti. 7. sıraya otomasyonun yerleştiğine değinerek, “Şimdi otomasyon devrimi geliyor. ABD’deki CEO’ların %80’i, otomasyonu en önemli öncelikleri olarak görüyor. 100 kişilik bir ekip, robotik süreç otomasyonuyla 152 kişiye eşdeğer performans ortaya koyuyor ve çalışan mutluluğunda %80 artış gözleniyor” dedi.



“ROBOT OLMADIĞIMA EMİN MİSİNİZ?”



Sunumuna “Benim robot olmadığımı nereden biliyorsunuz?” sorusuyla başlayan itelligence AG İnovasyon ve Teknoloji Direktörü ve Yapay Zeka Uygulamaları Global Başkanı Thomas Nørmark, yapay zeka uygulamalarının insanlaştırılmasını anlattı. itelligence bünyesinde sürdürdükleri RoboMe projesinden bahseden Normark, “Kendimizin robotunu oluşturmak üzere çalışıyoruz. Benim robotum şimdiden ünlü oldu, programlara katılıyor, sanatçılarla fotoğraf çektiriyor. Ancak günün sonunda plastikten yapılmış bir robottan bahsediyoruz. Diğer yandan ‘dijital insan’ projeleri yapıyoruz. Kia Motors ile sürdürdüğümüz proje kapsamında, insanların hislerini anlayabilen ve kendi hislerini yansıtabilen Mia isimli bir dijital insan geliştirdik. Mia bugün Kia satış noktasında konuştuğu bir müşteriyle 3 yıl sonra yeniden karşılaşırsa, geçmişi aynen hatırlıyor ve konuşmaya kaldığı yerden devam edebiliyor” dedi.







TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK ŞİRKETLERİNİN CEO’LARI SÖZ ALDI



Değişim ve dönüşüm kavramlarının arkasında geleceğe hazır olma hedefinin bulunduğunu söyleyen itelligence Türkiye Genel Müdürü Serdal Mermer, “Gelecek aslında hiçbir zaman gelmeyecek, bugün yaptıklarımızla şekillenecek. itelligence olarak biz dönüşüme böyle bakıyoruz. Bu yüzden ArGe ve inovasyona dünya çapında 2 milyar dolar, Türkiye’de ise yıllık ciromuzun %35’ini ayırarak, geleceğimizi tasarlayacak teknolojileri bugünden geliştiriyoruz” dedi. Açılış oturumunda ayrıca itelligence Başkan Yardımcılarından Nicolaj Vang Jessen ve Global İş Birliklerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Masahiro Yanagawa ile itelligence Türkiye Genel Müdürü Amere Oakman ve Satış Direktörü Fatih Irak da sahne aldı.



itelli.Day; dijital dönüşüm, inovasyon ve müşteri deneyimi başlıklı 3 paralel oturumla devam etti. “Liderler Konuşuyor” başlıklı oturumların ilkinde, Koçtaş CEO’su Alp Önder Özpamukçu, CarrefourSA CEO’su Kutay Kartallıoğlu ve Teknosa CEO’su Bülent Gürcan, dijital ticarete liderlik eden projelerini anlattı. Penti Giyim CEO’su Mert Karaibrahimoğlu, Silverline CEO’su Mustafa Laçin, Faydasıçok Holding Yönetim Kurulu Başkanı Naci Faydasıçok ve Norm Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nedim Uysal ise dijital dönüşüm kapsamında hayata geçirdikleri başarı hikayesi niteliğindeki projelerini paylaştı. itelli.Day'in inovasyona yön veren liderler oturumda ise Daimler AG SAP Grup Müdürü Halit Musluoğlu, Borusan Holding Grup İK Başkanı Nursel Ölmez Ateş ve BSH Bölgesel BT Yönetici Ortağı Doğan Akbulut, geleceğe ve teknolojiye yön veren çalışmalarını