Robotları üzen ticaret savaşı: ABD-Çin gerilimi Optimus'u vurdu

Amerikan CNBC kanalının internet sitesinde yer alan habere göre, Tesla'nın net karının ilk çeyrekte geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 71 düşüş kaydetmesinin ardından Elon Musk, şirketin Optimus insansı robot üretiminin de Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşından olumsuz etkilendiğini açıkladı.



Musk, Tesla'nın 23 Nisan'daki toplantısında şirketin Pekin yönetimiyle konu üzerinde çalıştığını ve kritik kaynaklara erişim için onay almayı umduklarını kaydetti.



Tesla CEO'su Musk, şirketin geleceği için önemli olduğunu vurguladığı Optimus robotların üretiminin, Çin-ABD ticaret savaşında nadir toprak elementlerine getirilen ihracat kısıtlamaları sebebiyle olumsuz etkilendiğine dikkat çekti.



Çin'in nadir toprak elementlerinin askeri amaçlarla kullanılmayacağı konusunda bazı güvenceler talep ettiğini belirten Musk, "Öyle olmadığı açık. Sadece insansı bir robotun içine giriyorlar" ifadelerini kullandı.



"Şirketin geleceği temelde büyük ölçekli otonom araçlara ve büyük ölçekli, hacimli ve çok sayıda otonom insansı robota dayanıyor" diyen Musk, yatırımcılara Tesla'nın 2025'te binlerce robot üretmeyi planladığına ve binlercesinin de şirketin fabrikalarında kullanılacağına dair güvence verdi.

OPTİMUS 2022'DE TANITILDI



İnsansı robot Optimus'un prototipi 2022'de tanıtılmış, Musk, Temmuz 2024'te şirketin gelecek yıl dahili kullanımı için insansı robotlara sahip olacağını açıklamıştı.



Tesla, 22 Nisan'da, 2025'in ocak-mart dönemine ilişkin bilançosunu açıklamış, buna göre Amerikan elektrikli otomobil üreticisinin net karı, bu yılın ilk çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 71 düşüş kaydetmişti.



Tesla'dan yapılan açıklamada, otomotiv ve enerji piyasalarındaki belirsizliğin, hızla gelişen ticaret politikasının Tesla ve benzer markaların küresel tedarik zinciri ile maliyet yapısını olumsuz etkilemesiyle artmaya devam ettiği belirtilmişti.

