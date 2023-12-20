Rockstar Games'in zorlu çalışma koşulları: "Haftada 100 saat mesai yapıyorduk"

GTA 6'nın resmi duyurusunu yapılmasının ardından akıllara Red Dead Redemption 2'nin (RDR2) yapımındaki çalışanların zorlu koşulları geldi.

Bu durum Ekim 2018'de çıkış yapan oyunun çıkış tarihinin ertelenmesine ve Rockstar Games'in baskıları sonucu çalışanların ofiste iş yapar gibi görünerek aslında iş yapmamalarına neden oldu.

Video oyun endüstrisi ve teknoloji uzmanı Dan Houser "Red Dead Redemption 2"nin arkasındaki geliştirici ekibin bazen haftada 100 saat çalıştığını ortaya koydu.

"HAFTADA 100 SAAT ÇALIŞIYORDUK"

Grand Theft Auto'nun yazarı ve 2020 yılında Rockstar Games'den ayrılan Dan Houser, "RDR 2'yi geliştirirken bazen haftada 100 saat çalışıyorduk. Oyunda 300 binden fazla animasyon ve 500 bin diyalog satırı bulunuyordu." diye konuşmuştu.

Houser bu açıklamaları için üç kişilik bir ekipten bahsettiğini ve şirketin başka çalışanlarından bu beklentide olmadığını da belirtti.

Oyunseverler ise zorlu çalışma koşullarını öğrenmesinin ardından Rockstar Games'e ciddi tepkiler göstermişti.

"OYUN YAPIMINA YARDIMCI OLAN İNSANLAR İSİMSİZ"

Öte yandan Rockstar Games'te kalite ve güvence testçisi olarak çalışan Dylan Wildman, "Basitçe söylemek gerekirse, oyunların yapılmasına yardımcı olan gerçek insanlar asla tanımayacağınız isimsiz, yüzsüz insanlardır." diye konuştu.

Ayrıca Wildman, "Stüdyonun yöneticileri çıkıp ürünleri hakkında övgüler alacak, ama başyapıt oyunları yapmak için ruh yıpratıcı saatler harcayanlar, onlar olmayacak." dedi.

GTA 6'NIN RESMİ DUYURUSU YAPILDI

Grand Theft Auto serisinin yeni oyunu GTA 6'nın resmi duyurusu yapıldı ve 2025 yılında çıkış yapacağı belirtildi.

Ancak kesin bir tarih vermeyen Rockstar, 2025 yılı içerisinde GTA 6'yı oyuncular ile buluşturacak.