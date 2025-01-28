Roket parçalarını süs eşyasına dönüştürdüler

Geçtiğimiz hafta SpaceX şirketinin test uçuşu için Teksas’tan fırlattığı roket, havadayken infilak etti. Parçaları, Florida’da tatil yapan Amerikalı bir çift tarafından bulundu. Roketin parçalanması, yerdeki gözlemciler için etkileyici bir ışık gösterisine dönüştü.



Florida’lı Zavet çifti, 7News’e verdikleri röportajda, bir arkadaşlarının doğum günü kutlaması sırasında roketin patlama anına tanık olduklarını söyledi. Çift, patlamayı önce bir meteor yağmuru sanarak şaşkınlık yaşadı: “Önce bir ses duyduk, ne olduğunu anlayamadık. Gökyüzüne baktığımızda bir meteor yağmuru olduğunu sandık. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştik,” dedi.



Patlama anını kayan bir yıldız olarak algılayan çift, başlangıçta dilek tutmayı bile düşündü: “Gördüğümüzü büyük bir yıldız sandık ve dilek diledik. Bu, gerçekten çılgınca bir deneyimdi.”

SATIN ALMAK İSTEYENLER OLDU



Ancak, parçaların yere düşmeye başladığını fark ettiklerinde bunun bir yıldız olmadığını anlayan çift, hızla olayın farkına vardı. Roket parçalarını toplamak için yanlarına giden çift, dikkatli bir şekilde eldiven takarak bu parçaları topladı. Zavet, eşinin kendisini uyararak, "Dikkatli ol, tehlikeli olabilir. Radyasyon içeriyor olabilir" dediğini belirtti.



Şu an Miami Beach’teki evlerinde sakladıkları roket parçaları, çiftin hayatlarında bir kez yaşanabilecek bir deneyim olarak kaydedildi. Zavet, bu anın kendileri için unutulmaz olduğunu ifade etti.



Çift, buldukları parçaları sosyal medya platformu X’te paylaştıklarında, parçaları satın almak isteyen kişilerin hemen iletişime geçtiğini ancak şimdilik bu gökyüzü hatıralarını saklama kararı aldıklarını söyledi.