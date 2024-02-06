Rus astronot uzayda rekor kırdı

Rus astronot Oleg Kononenko, 879 gün ile uzayda en çok vakit geçiren astronot olarak yeni bir rekora imza attı. Bir başka Rus kozmonot Gennady Padalka ise 878 gün 11 saat ve 30 dakika ile rekoru elinde bulunduruyordu.

Rus astronot uzayda rekor kırdı

Rus astronot Oleg Kononenko, uzayda geçirilen en uzun süre rekorunu kırdı.

879 GÜN İLE YENİ REKOR

Rus haber ajansı TASS'a göre, Rus kozmonot Oleg Kononenko, vatandaşı Gennady Padalka'nın 878 gün, 11 saat ve 30 dakikalık uçuşunu geride bırakarak 879 gün ile dünya dışında geçirilen toplam süre sayısında yeni bir rekora imza attı.

Kononenko'nun 5 Haziran 2024 tarihinde uzayda geçirdiği sürenin 1.000 güne ulaşması bekleniyor.

uçuşu süresi rekorları kitabında Rus astronotların ilk 8 sırada yer aldığı da görüldü. NASA'dan Peggy Whitson ise 675 gün ile dokuzuncu sırada bulunuyor.

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