Rus bilim adamlarından suyu dezenfektana çeviren cihaz

Rus merkezli Izvestia gazetesinin raporuna göre, Rusya’da bulunan araştırmacı bir ekip, corona virüste dahil olmak üzere tehlikeli patojenleri yok etmek için soğuk plazma kullanarak sıradan suyu 'Magnaril' adlı bir sıvıya dönüştürmek amacıyla cihaz üretti.



LİTRE FİYATI 1.30 DOLAR



Magnaril’in mantarlar, bakteriler ve virüsler için ölümcül olabileceği ifade edildi. Sıvının, çeşitli yüzeylere uygulanabilen veya havada dağılan bir dezenfektan olarak kullanılabileceği belirtilirken, tahmini fiyatının litre başına yaklaşık 1.30 dolar olduğu ifade edildi.

Söz konusu sıvının, henüz yeni tip corona virüse (Covid-19) karşı etkili olup olmadığının bilinmediği duyuruldu.