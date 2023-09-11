Rus hackerlar Türk hackerları eğitiyor: Çalıntı kredi kartı sayılarında artış

Türkiye’deki siber suçlular, çalınan milyonlarca kişisel kimlik verisini derlemek için yakın zamanda Türkiye’ye kaçan Rus bilgisayar korsanlardan eğitim almaya başladı.



Financial Times'ın haberine göre, Rus korsanlar, Türk meslektaşlarına toplanan büyük veriyi derlemek için kodlar öğretiyor.

Birçoğu eğitimli yazılım mühendisi olan binlerce erkek, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki savaş için zorunlu askerlik emri vermesinin ardından geçtiğimiz Eylül ayında Rusya'dan Türkiye'ye kaçtı.

TÜRK POLİSİNİ SORUŞTURMAYA SEVK ETTİ



İsimlerinin açıklanmasını istemeyen iki polis memuru, son zamanlarda artan faaliyetlerin Türk polisini soruşturma yapmaya sevk ettiğini, ancak suçluların tespit edilmekten kaçınmak için gizlenme olarak bilinen sofistike çevrimiçi teknikler kullandığını söyledi.



Ruslar arasında popüler bir sahil bölgesi olan Antalya'da bulunan yetkililerden biri, "Bir yıldan kısa bir süre içinde raporlar çok arttı" dedi.



ÇALINTI KREDİ KARTLARINDA ARTIŞ



Güvenlik araştırmacıları tarafından Yeraltı Günlük Bulutu olarak adlandırılan siber suçluların tercih ettiği pazar yeri, son aylarda on milyonlarca çalıntı kredi kartı, şifre ve oturum açma kimlik bilgileriyle dolup taştı.



Auren Cyber Israel'de bilgi güvenliği uzmanı Osher Assor tarafından keşfedilen bu hazine, yeni çalınan kimlik bilgilerini Telegram gruplarındaki veri akışlarına kaydolan çok sayıda müşteriye gönderen sofistike bir koddan yararlanıyor.



Her pakette binlerce girdi bulunduğu ve bir ekran görüntüsünde kullanım kolaylığı için harmanlanmış 76 milyon farklı veri noktası görüldüğü aktarıldı.

"PASAPORT ALMAK İÇİN GAYRİMENKUL SATIN ALMANIN YOLLARINI KONUŞTULAR"



Bir Türk bilgi güvenliği uzmanı, bu Telegram gruplarından birine alıcı kılığında sızdığını söyledi.



Diğer sohbetlerde, bir grubun büyük vurgunları kutladığına, çalınan kripto parayı Türk lirasına dönüştürmenin yollarını tartıştığına ve hatta Türk pasaportu almak için gayrimenkul satın almanın ayrıntılı yollarını tartıştığına tanık olduğu kaydedildi.

