Rus hackerlardan ChatGPT'ye darbe: 20 milyon kişinin verileri çalınmış olabilir!

OpenAI'ın popüler yapay zeka botu ChatGPT'ye Rus hackerlar tarafından siber saldırı düzenlendiği öne sürüldü.

20 MİLYONDAN FAZLA

Bilgisayar korsanları bir Darknet forumunda, ChatGPT kullanıcılarının giriş bilgilerini toplu halde çaldıklarını iddia etti.

GbHackers portalına göre "emirking" adlı Rus hacker, "OpenAI hesaplarına ait 20 milyondan fazla erişim kodunu" ele geçirdiğini iddia etti.

Darknet'te bu hesaplara ait e-posta adreslerini ve şifreleri satışa sundu. Eğer bu iddialar doğruysa, oldukça büyük bir veri sızıntısı yaşanmış olabilir.

OPENAI SALDIRIYI DOĞRULAMADI



Ancak OpenAI, şu ana kadar böyle bir saldırıyı doğrulamazken, Decrypt platformuna yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar bu olayın OpenAI sistemlerinin ihlaliyle bağlantılı olduğuna dair herhangi bir kanıt bulamadık." ifadelerini kullandı.

Şirket bu iddiaları ciddiye aldığını belirtti, ancak OpenAI’de bir güvenlik açığı bulunduğuna dair henüz bir kanıt olmadığı vurgulandı.

SADECE BİR BLÖF MÜ?

Daily Dot muhabirlerinden biri, Darknet’te ortaya çıkan sözde kullanıcı verilerinin bir örneğini inceledi ve geçersiz e-posta adreslerine rastladı.

Ayrıca, "emirking" hacker dünyasında tanınan bir isim değil. Heise sitesine göre, Darknet’teki suçlular sıkça sahte iddialarda bulunuyor. Bunu dikkat çekmek veya alıcıları kandırmak için yapıyorlar.

2023 YILINDA VERİLERİ ELE GEÇİRMİŞLERDİ



Ancak OpenAI, kullanıcı verilerinin korunması konusunda örnek gösterilen bir şirket değil.

Geçen yıl bir hacker, OpenAI’nin şirket içi Slack yazışmalarına sızarak yapay zeka geliştirme süreçleriyle ilgili detaylara erişmişti.

2023 yılında ise başka suçlular, OpenAI müşterilerine ait verileri ele geçirebilmişti bunun sebebi ise basit bir yazılım hatasıydı.