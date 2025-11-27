Rus kozmonotlar Dünya'nın etrafında iki tur atacak

Bir Rus Soyuz MS-28 uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) doğru iki Rus kozmonot ve bir NASA astronotuyla birlikte fırlatıldı.

Fırlatma anı canlı yayında gösterildi.

Soyuz 2.1a roketi, Kazakistan’daki Baykonur Uzay Üssü’nden saat 12:28’de havalandı. Mürettebat; ikinci uzay uçuşunu gerçekleştiren Rus komutan Sergei Kud-Sverchkov, ilk kez uzaya giden Rus kozmonot Sergei Mikayev ve NASA astronotu Christopher Williams’tan oluşuyordu.

Fırlatmanın ardından Soyuz’un Dünya’nın etrafında iki kez tur atması ve ardından 12.38'de ISS’in Rassvet modülüne otomatik bir kenetlenme gerçekleştirmesi planlanıyordu.

Kenetlenmeden sonra mürettebat ISS’e giriş yapacak ve burada önümüzdeki sekiz ayı geçirecek. Dünya’ya dönüşlerinin temmuz 2026’nın sonlarında gerçekleşmesi planlanıyor.

PROGRESS MS-32 EYLÜLDE GÖNDERİLDİ

Rusya 13 Eylül'de, bir kargo gemisini uzaya göndermişti.

8 Eylül Pazartesi günü fırlatma rampasına ulaşan Progress MS-32, Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nün 31/6 numaralı üssünden bir Soyuz 2.1a roketiyle fırlatıldı.

Yaklaşık 7 bin 280 kilogram ağırlığındaki Progress kargo uzay aracı, istasyona yetişip buluşmak için yaklaşık 48 saat harcamıştı.