Rus kozmonotlar yedi saatlik uzay yürüyüşünü tamamladı

Roscosmos kozmonotları Alexey Ovchinin ve Ivan Vagner yedi saat 17 dakikalık uzay yürüyüşünü tamamladı.



Görev sırasında, göksel X-ışını kaynaklarını izlemek için bir deney paketi kurmak, yeni elektrik konnektörü yama panelleri kurmak ve eski deneyleri imha etmek üzere kaldırmak da dahil olmak üzere tüm önemli görevleri başarıyla yerine getirdi.



Ancak astronotlar zaman kısıtlamaları nedeniyle, Nauka çok amaçlı laboratuvar modülüne monte edilen Avrupa robot kolu için bir kontrol panelinin yerinin değiştirilmesi gibi ikincil, zorunlu olmayan bir görevi tamamlayamadılar.



Bu görev Ovchinin'in kariyerindeki ikinci, Vagner'in ise ilk uzay yürüyüşü oldu.