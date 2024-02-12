Rus ordusu, Starlink kullanıyor mu? Elon Musk ve Rusya'dan açıklama

Elon Musk ve Rusya, Ukrayna'nın Rus ordusunun Starlink kullandığına ilişkin iddialarını yalanladı.



Kremlin'den yapılan açıklamada, Starlink uydu internet sisteminin Rusya'da kullanım için onaylanmadığını açıkladı. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, "(Starlink) Bizim tarafımızdan onaylanmış bir sistem değil, resmi olarak tedarik edilemiyor. Dolayısıyla hiçbir şekilde resmi olarak kullanılamaz." ifadelerini kullandı.



Ukrayna, Starlink'in Rus kuvvetleri tarafından kullanıldığının doğrulandığını duyurmuştu. İstihbarat, Rus askerlerinin Starlink üzerinden konuştuklarını öne sürmüş ve konuşmaların ses kaydını yayınlamıştı.



Peskov ise "Kiev rejimi ile girişimci Musk arasındaki tartışmaya müdahale etmemeliyiz" dedi.



MUSK'TAN AÇIKLAMA



Elon Musk da Rus ordusunun Starlink'i kullandıkları yönündeki iddialarının asılsız olduğunu söyledi.

Musk, X’te yaptığı paylaşımında, iddialara ilişkin "Bu kesinlikle yanlıştır. Bildiğimiz kadarıyla Rusya'ya doğrudan ya da dolaylı olarak hiçbir Starlink satılmamıştır." ifadesini kullandı.



MUSK, UKRAYNA SALDIRISINI ENGELLEDİ



Ukrayna ile Musk arasındaki geçmiş yıllarda da gerilimler yaşanmıştı. 2022 yılında Ukrayna'nın Rus donanmasına saldırı hazırlığı yaptığı bir dönemde, Musk'ın Kırım kıyısı yakınlarındaki Starlink uyduları kapattığı iddia edilmişti.



Musk, "Eğer onların isteklerini kabul etmiş olsaydım, SpaceX büyük bir savaş eyleminin ve çatışmaların tırmanmasının açıkça suç ortağı olacaktı." ifadelerini kullanmıştı.