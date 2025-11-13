Rus robot tanıtımda nakavt oldu

Rusya'da geliştirilen yapay zekalı ilk insansı robotun tanıtımı planlandığı gibi gitmedi.



Rocky filminin tema müziği müziği eşliğinde sahneye çıkan ve seyircileri selamlayan 95 kilogram ağırlığındaki Aidol adlı robot, yürüdüğü sırada aniden dengesini kaybedip yüzüstü yere kapaklandı..



Robotun sırt bölümündeki panelin de gövdeden ayrıldığı görüldü..



Görevliler robotu sürükleyerek sahneden çıkardı. Mühendisler sorunun kalibrasyon hatası ve aydınlatma sorunlarından kaynaklandığını belirtti.



GELECEK YIL KULLANILMASI PLANLANIYOR



Talihsiz olaya karşın Aidol'un gelişmiş özelliklerle donatıldığı belirtiliyor. 6 saatlik batarya ömrüne sahip olan insansı robotun 10 kilograma kadar objeleri taşıyabildiği ifade ediliyor.



Kameraların yanı sıra 7 adet mikrofonla donatılan robotun, yapay zeka sayesinde en az 12 insan duygusunu tespit edebildiği, yüzündeki 19 servo motor sayesinde gerçekçi mimikler yapabildiği gelen bilgiler arasında.



Robotun gelecek yıldan itibaren üretim, lojistik bankacılık gibi sektörlerde kullanılması planlanıyor.