Rus siber güvenlik firması Kaspersky, ABD'deki faaliyetlerini sonlandıracak

Rus anti-virüs yazılımı üreticisi Kaspersky, ABD hükümetinin güvenlik endişeleri nedeniyle ülke genelindeki faaliyetlerini 20 Temmuz'dan itibaren kademeli olarak sonlandıracağını açıkladı.

Rus siber güvenlik firması Kaspersky, ABD'deki faaliyetlerini sonlandıracak

Rus anti-virüs yazılım üreticisi Kaspersky Labs, Biden yönetiminin şirketin ülkedeki satışlarını engelleme planlarını açıklamasından yaklaşık bir ay sonra Pazartesi günü yaptığı açıklamada, 20 Temmuz'dan itibaren 'deki faaliyetlerini kademeli olarak sonlandıracağını söyledi.

Kaspersky, günün erken saatlerinde "ABD müşterileri için satın alma yapılamadığı" gerekçesiyle tüketicilerin web sitesinden herhangi bir ürün satın almasına izin vermedi.

Geçtiğimiz ay ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, 'nın siber güvenlik şirketi üzerindeki etkisinin yarattığı güvenlik risklerini gerekçe göstererek Kaspersky tarafından üretilen anti-virüs yazılımlarının ülkede satışını engelleme planlarını açıklamıştı.

Hükümet ayrıca Haziran ayında Kaspersky'nin iş geliştirme müdürü, operasyon müdürü, hukuk müdürü ve kurumsal iletişim müdürü de dahil olmak üzere üst düzey yöneticilerine siber güvenlik risklerini gerekçe göstererek yaptırım uygulamıştı.

ABD hükümetinin Kaspersky yazılımının gelen satışlarına getirdiği ve yazılım güncellemelerinin indirilmesini, ürünün yeniden satışını ve lisanslanmasını engelleyen yeni kısıtlamalar 29 Eylül'de yürürlüğe girecek.

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