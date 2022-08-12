Rüşvetten suçlu bulunan Samsung Yönetim Kurulu Başkanı Lee Jae-yong affedildi

Güney Kore'de rüşvet suçundan tutuklu bulunan elektronik şirketi Samsung Electronics Yönetim Kurulu Başkanı Lee Jae-yong, affedildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 12.08.2022 - 09:24

Rüşvetten suçlu bulunan Samsung Yönetim Kurulu Başkanı Lee Jae-yong affedildi
Lee Jae-su (ortada) soruşturma sırasında mahkemeye giderken

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Yonhap'ın haberine göre, Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, 15 Ağustos Ulusal Bağımsızlık Günü dolayısıyla aralarında Lee'nin de bulunduğu 1691 mahkumun affedildiğini açıkladı.

Lee'nin yanı sıra affedilenler arasında Lotte Grup CEO'su Shin Dong-bin'in de aralarında bulunduğu 3 iş adamı daha bulunuyor.

Yoon, söz konusu af kararıyla Covid-19 salgını nedeniyle zor günler geçiren insanların geçimlerini istikrara kavuşturmayı, sıradan vatandaşlar, küçük işletmeler ve tüccarlar da dahil olmak üzere toplumun savunmasız üyelerine geri dönme fırsatı ve umudu vermeyi umduğunu kaydetti.

Af kararı, Yoon'un mayısta göreve gelmesinin ardından ilk özel af kararı oldu.

18 Ocak’ta 2021'de 30 ay hapse mahkum edilen Lee, 13 Ağustos 2021'de şartlı tahliye kararıyla tahliye olmuştu.

RÜŞVETTEN 2,5 YIL HAPSE MAHKUM EDİLMİŞTİ

Seul Yüksek Mahkemesi, 18 Ocak’ta ülkede daha önce eski Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin görevden azline yol açan rüşvet skandalı kapsamında yargılanan Lee’yi 30 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Lee, Park'a ve Park'ın danışmanı Çoi Soon-sil'e rüşvet vermekten suçlu bulunmuştu.

Eski Devlet Başkanı Park ise 2017'de görevden azledilmişti.

Yüksek Mahkemesi, 14 Ocak'ta Park'a rüşvet, görevi suistimal ve diğer suçlardan verilen 22 yıl hapis cezasını onamıştı.

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