Rusya 2030’da yörüngeye kendi uzay istasyonunu inşa edecek

Interfax haber ajansının aktardığına göre Rusya Federal Uzay Ajansı (Rocosmos) Başkanı Dmitry Rogozin, “2030'da planlarımıza uygun olarak kendi uzay ajansımızı yörüngeye yerleştirmek muazzam bir atılım olacak. Dünya, insanlı uzay araştırmalarına farklı bir adım atmak istiyor” ifadelerini kullandı.



Bununla birlikte, Rusya kozmonotlar, 1998'den beri ABD ve 16 başka ülkeden meslektaşlarıyla Uluslararası Uzay İstasyonu’nda birlikte çalışıyor. Uzay araştırmaları, siber saldırılar ve diğer konularda krizde olan Moskova ve Washington arasındaki en yakın işbirliği alanlarından birini oluşturuyor.

KOZMONOTLAR ISS'DEN 2025'TEN İTİBAREN AYRILMAYA BAŞLAYACAK



Diğer taraftan Rus Başbakan yardımcısı Yuri Borisov, hafta sonu Rus televizyonuna yaptığı açıklamada, Moskova'nın ortaklarına Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) projesini 2025'ten itibaren ayrılacaklarını bildieceklerini söyledi.



6 MİLYAR DOLAR KAYNAK AYRILDI

Rogozin, Uluslararası Uzay Ajansı’ndan farklı olarak Rus istasyonunda büyük ihtimalle kalıcı olarak mürettebat bulunmayacağını, çünkü yörüngedeki konumu nedeniyle istasyonun daha yüksek radyasyona maruz bırakacağını söyledi. Ancak, yapay zekaya sahip robotların kalıcı olarak görevleri başında olacakları aktarıldı.



Öte yandan, Rogozin Rusya'nın istasyonu yabancı mürettebatın ziyaret etmesine izin vermeyi düşündüğünü, "Ancak istasyon ulusal olmalı. En iyisini istiyorsan, kendin yapmalısın” dedi.



Interfax’a göre adı açıklanmayan bir kaynak, Rusya'nın projeyi başlatmak için 6 milyar dolar bütçe ayırdığını bildirdi.

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