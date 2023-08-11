Rusya 47 yıl sonra ilk defa Ay’a uzay aracı gönderdi

Ay’da yaklaşık 1 yıl süreyle araştırmalar yapacak Luna-25’in, su kaynağı aramanın yanı sıra uzay ışınlarının ve elektromanyetik emisyonların ay yüzeyindeki etkilerini inceleme görevleri bulunuyor.



Roscosmos Başkanı Yuriy Borisov, Luna-25’in barışçıl amaçlarla Ay’a gönderildiğini, 2027, 2028 ve 2030’da da Ay’a uzay araçları göndermeyi planladıklarını söyledi.