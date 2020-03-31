Rusya, corona virüs hastalarını coğrafi konumla takip edecek

Rus basının haberine göre, Belediye Başkanı Yardımcısı Anastasia Rakova, Moskova’da evde tedavi gören corona virüs hastalarının nerede olduğunu takip etmek için ‘coğrafi konum verilerinin’ kullanılacağını duyurdu.



Rakova, “Evde kendini izole eden hastalar için Uygulamaları katılaştırıyoruz . Şu anda, evde tedavi gören hastalar için sürekli olarak coğrafi konum verisi sağlamak bir zorunluluk. Bu bizim daha hızlı davranmamıza olanak sağlayacak” ifadelerini kullandı.



Daha önce corona virüs teşhisi konmuş bir hastanın, corona virüs hastalarının kaldığı Kommunarka’daki hastaneden kaçtığı ve güvenlik kamerası sistemi ile takip edilerek geri gönderildiği ifade edildi.



Rusya’da şu ana kadar koronavirüs nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetti, 1836 kişi hasta ve 66 kişi de iyileşti.

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