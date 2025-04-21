Rusya Google’ı bir kez daha mahkum etti, para cezaları 2,4 desilyon doları buldu

Rusya’nın başkenti Moskova’da bir mahkeme, ABD merkezli Alphabet şirketine bağlı Google’ı Ukrayna ile savaşta hayatını kaybeden Rusya askerlerinin kişisel verilerini ifşa etmekten suçlu buldu.



Rusya’nın devlet haber ajanslarından TASS’ın haberine göre, mahkeme kararında, Rusya’nın Federal İletişim İzleme, Bilgi Teknolojisi ve Kitle İletişim Servisi’nin tespitlerine yer verildi. Söz konusu kurum, YouTube video paylaşım sitesindeki içeriklerin Rus askerlerinin kimliklerini ve kişisel verilerini ifşa eden “yasaklı bilgileri” içerdiğini tespit etti. Mahkemenin kararında, söz konusu materyalin bu tür bilgilerin yayılmasını yasaklayan Rus kanunlarını ihlal ettiği belirtildi. Mahkeme, Google’a yaklaşık 46 bin 240 ABD dolarına tekabül eden 3,8 milyon ruble para cezası kesti.



GOOGLE’IN RUSYA’DA ALDIĞI CEZALAR DÜNYANIN GSYİH’SİNDEN YÜKSEK



Aynı mahkeme, daha önce de farklı davalarda Google hakkında mahkumiyet kararları vermişti. Bunlardan biri YouTube’da yer alan bir videoda Rus askerlerinin nasıl teslim olabileceği anlatılmasıyla alakalıydı. Bir diğer mahkumiyet kararı ise Rus devlet medya kanallarına YouTube’da getirilen kısıtlamalarla bağlantılıydı.



Yerel basına yansıyan haberlere göre, Google’ın Rusya’da aldığı toplam idari para cezası miktarı 2 undesilyon rubleyi (2,4 desilyon dolar) buldu. Undesilyon 36 basamaklı bir sayıyı ifade ediyor. Google’ın borçları ise geç ödeme sebebiyle büyümeye devam ediyor.



Google’ın Rusya’da aldığı toplam para cezası, tüm dünyanın gayri safi yurtiçi hasılasından (GSYİH) daha yüksek. Dünya Bankası’nın verilerine göre, 2023 yılında dünyanın toplam gayri safi yurtiçi hasılası 106 trilyon dolar civarındaydı.

